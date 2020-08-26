banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
THY’den yeni koronavirüs tedbiri
THY’den yeni koronavirüs tedbiri
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Japon tohum devi Karacabey’e fabrika kuruyor

Bursa'nın Karacabey ilçesine yeni yatırımlar geliyor.

Ekonomi 26.08.2020, 12:11
2
Japon tohum devi Karacabey’e fabrika kuruyor

Dünya devi Nestle'nin yeni yatırımının haricinde Japonya’nın en büyük tohum üreticilerinden TAKİ firması da tesis için Karacabey’i tercih etti. İstanbul-İzmir otoyolunun bağlantı noktasının Karacabey’de yer alması, limanlara yakınlık, hızlı trenin ilçemizden geçmesi, ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik bir mesafede oluşumuzile gelişen bir üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Karacabey’e firmaların ilgisi her geçen gün artıyor. Nestle Türkiye, yeni üretim tesisi için Karacabey’de hazırlıklara başladı. Tıbbî amaçlı beslenme ürünlerinin yerelleştirilmesi projesi kapsamında aldığı kararla Nestlé Türkiye, Karacabey’de bulunan üretim tesisi içerisinde medikal beslenme ürünleri fabrikası açacak. Yeni tesistemedikal beslenme ürünleri üretilecek. Üç yıl içinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrikada, üretimin Ağustos 2021 döneminde başlaması öngörülüyor.
Japonlardan yatırım hamlesi


Sahip olduğu verimli tarım arazileri ile geçmişten bu yana ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri olan Karacabey, dünyanın en büyük tarımsal üreticilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Karacabey Belediyesi’nin, ilçede tarıma dayalı sanayinin gelişimi adına gerçekleştirdiği girişimler ve verdiği destekler neticesinde ilçe adına güzel gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’de sebze ve çiçek tohumu tesisi kurmak için ülkenin pek çok yerini gezerek incelemelerde bulunan Japonya’nın en büyük tohum üreticilerinden TAKİ firması, verimli toprakları ve coğrafi avantajlarının etkisiyleyatırım için Karacabey’de karar kıldı. Bunun yanında Lübnan asıllı Rayal Tarım da ilçede mısır ve ay çiçek tohumu üretmek için kolları sıvadı.


Aromatik bitki çeşitliliği ile öne çıkan ve longoz, ıhlamur ormanları gibi zenginlikleriyle ülkemizin bu alanda en önemli değerlerini bünyesinde barındıran Karacabey’de, bu zenginliklerin tarıma dayalı sanayi üretimiyle dünya çapında yaygınlaştırılması adına çalışmalar da sürüyor. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun yarısının da Karacabey ve civar bölgelerden karşılandığı defne yaprağı ile ilgili ilçede çok önemli bir yatırım hayata geçiyor. Makine parkı kurulumu tamamlanan ve artık ürün toplama noktasına gelen tesiste 1000’in üzerinde istihdam oluşturulacak ve bölgede defne ile uğraşan çiftçiler için büyük bir avantaj sağlanacak.
TEKNOSAB rol model olacak


Karacabey’de, sanayi devriminin Türkiye’deki öncüsü olacak potansiyeldeki TEKNOSAB projesiyle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Bilgi ve inovasyona yönelik üretim faaliyetleri ile güvenilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yapılacağı TEKNOSAB’ın içerisinde organize ticaret merkezi, teknoloji üniversitesi,lojistik merkezi veyenilenebilir enerji kaynaklarının da yer aldığı pek çok proje yer alacak. TEKNOSAB tamamlandığında kente ve ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak.


TEKNOSAB’ta hafriyat, alt yapı çalışmalarında sona geliniyor. Yıl başı itibariyle fabrika inşaatlarına başlanacak. Fabrikalar 2021 yılı ile birlikte istihdam süreçlerini de başlatacak.
Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan, her bir yatırımın Karacabey için önemli olduğunu söyledi. 3T formülüyle özetlenen “tarım”, “turizm” ve “teknoloji” öncelikli gelişim faaliyetleri çerçevesinde, sürdürülebilir çalışmalara imza attıklarının altını çizen Özkan, “İlçemizin sahip olduğu yüksek potansiyeli adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz. Karacabey’in sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açından tüm yönleriyle gelişimine önem veriyoruz. Bu doğrultuda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Belediyecilik hizmetleri artık rutin çalışmalar ile başarılı olamaz. Hem rutinler aksatmadan yapmalı hem de kent ekonomisine katkı sağlayan farklı projeler ile gündem oluşturmalı. Biz altyapıya ve üst yapıya yatırım yapmaya devam ederken müteşebbisler ile olan diyaloglarımız sayesinde bölgemize yatırım çekmeye de devam ediyoruz. Sayıları 10 binleri aşacak yeni istihdam ile başta Karacabey olmak üzere çevre ilçelerimize de istihdam katkısı sağlayacak yatırımlar geliyor. Bununla da yetinmiyor, Karacabey’de mesleki eğitimi geliştirmek adına Ermaksan, Mitsubishi Electric, Festo gibi firmaların gönüllü katkıları ile meslekî liselerimizin alt yapılarını da iyileştiriyoruz. Yine bölgemizde hayata geçecek yarım düzine turizm tesisiyle de butik turizmi kentimizin önemli bir gelir kalemi haline getiriyoruz. Gençlerimizin iş, aş derdini de ortadan kaldıracak bu yatırımlar ile Karacabey’de geleceğe dokunmaya devam ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25