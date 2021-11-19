Japon otomotiv devi Honda küresel çip krizini aştı

Japon otomotiv devi Honda, küresel çaptaki çip krizinin ardından 3 fabrikada sekteye uğrayan üretimin Aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.

Küresel çip krizi nedeniyle Japonya’daki 3 fabrikasında üretimi sekteye uğrayan Honda, krizi aştı. Japon otomotiv devinden yapılan açıklamada, Saitama eyaletindeki 2 ve Mie eyaletindeki 1 fabrikada üretim faaliyetlerinin Aralık ayı başı itibariyle normale döneceği belirtildi. Bir diğer otomobil üreticisi Toyota da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Japonya’daki tüm fabrikalarının 7 aylık aradan sonra ilk kez Aralık ayında normal faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu.

Küresel kriz

Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanmış, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalar meydana gelmişti. Otomotiv üreticileri de çip krizi nedeniyle üretimlerini azaltmış ya da kısmen askıya almıştı.

Japonya çıkış yolu arıyor

Japonya’nın çip tedarikini güvence altına almak için çıkış yolu aradığı kamuoyuna yansırken, son olarak Tayvanlı çip üreticisi TSMC’nin Japonya’nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağı açıklanmıştı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC’nin tesis inşaatına 2022’de başlamasının planlandığını belirtilirken, üretimin ise 2024’ün sonunda başlayacağı kaydedilmişti.