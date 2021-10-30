Japon havacılık devi ANA, 5 yılda 9 bin çalışanıyla yollarını ayıracak

Japon havacılık şirketi ANA Holding, 2021 mali yılında 100 milyar yen (880 milyon dolar) net zarar ettiğini açıkladı. Beş yıl içinde yaklaşık 9 bin çalışanı ile yollarını ayırmaya hazırlanan şirketteki krize Covid-19 salgınının neden olduğu belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancı turistlere kapatan Japonya’da seyahat kısıtlamaları havacılık endüstrisini vurdu. Japon havacılık devi ANA Holding, 2021 mali yılında 100 milyar yen (880 milyon dolar) net zarar ettiğini açıkladı. Beş yıl içinde yaklaşık 9 bin çalışanı ile yollarını ayırmaya hazırlanan şirketin emeklilik ve yeni alımları azaltma yoluyla aralarında yer hizmetleri ve uçuş görevlilerinin de yer aldığı personel sayısını 2020 mali yılına göre yüzde 20 azaltarak 2025 mali yılına kadar 29 bine düşüreceği belirtildi.

Salgın ekonomiyi vurdu

Covid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatan Japonya’da turizm ve havacılık sektörü büyük darbe almış, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın seyircisiz olarak gerçekleştirilmesi ve yaz boyunca OHAL’in sürmesi ise krizin iç turizme sıçramasına neden olmuştu. Oteller ve havayolu firmaları başta olmak üzere turizm bağlantılı sektörlerde rekor zararlar kaydedilirken, toparlanmanın birkaç yıl alabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.