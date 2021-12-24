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Japon devi System Square, Üçge Elektronik ile Türkiye pazarında

ÜÇGE Elektronik AŞ, sektörün güçlü isimlerinden Japonya merkezli System-Square firması ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Ekonomi 24.12.2021, 10:57
Japon devi System Square, Üçge Elektronik ile Türkiye pazarında

ÜÇGE Elektronik AŞ, sektörün güçlü isimlerinden Japonya merkezli System-Square firması ile önemli bir işbirliğine imza attı.

1989 yılında kurulan System-Square, Japonya merkezli olmak üzere Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Avusturalya’daki varlığından sonra ÜÇGE Elektronik A.Ş. ile işbirliği yapacak. Dünya devi markaların Türkiye distribütörlüğünü başarı ile yürüten ÜÇGE Elektronik, alanında dünyanın en önemli markalarından biri olan System-Square’ı de distribütörlük ağına dahil ederek hizmet alanını daha da güçlendirdi.Yapılan işbirliğinin karar sürecinde ÜÇGE Elektronik AŞ’nin, sahip olduğu ürün portföyü, marka bilinirliği, teknik servis yetkinlikleri ve geçmiş projelerdeki deneyimlerinin bu güçlü birlikteliğin temellerinin atılmasında önemli rolünün olduğunu belirten ÜÇGE Operasyon Yönetmeni Ali Emin Eskiçırak, “Gelinen noktada, pandeminin başlangıcından itibaren belirli kısıtlar ve sıkıntılar içerisindeki endüstrilere, önemli projelerde ve geleceğe dair yatırım planlamalarında, X-Ray ekipmanlarının konumlandırılmasına yönelik projelendirme ve danışmanlık hizmetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz. Hatalı-yanlış ürün tedarikinden kaynaklı reddedilme-ürün iadesi, müşteri memnuniyetsizliği, hukuki ceza ve yasal yaptırımlar ve bunlardan kaynaklı maliyetlerle birlikte firmaların öngörülemeyen imaj kaybının önüne geçebilmek büyük bir öneme sahiptir. ÜÇGE Elektronik, bu sorunların yaşanmaması adına, mevcut müşterilerin teknik konulardaki talep ve beklentilerine, ticari kaygılardan önce, müşteri memnuniyeti ile doğru ürün ve doğru çözüm diyerek sahip çıkan bir yaklaşımdadır. Buna göre System Square-ÜÇGE birlikteliği ile sunulabilecek hat çözümleri ve bu çözümlerin tesislerde sağlayacağı avantajlar ve yapılan yatırımların geri dönüş hızları, matematiksel olarak ortaya konulduğunda, oluşan toplam kalitenin, bir ekipman tercihinden çok daha fazlasını ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, System Square’in; terzi işi, müşteri ve projeye özel çözümleri sayesinde dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de, alanında ‘fayda-fiyat-performans-yatırım geri dönüş verimliliği’ noktasında rekabetçi ve belirleyici markalardan olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle gıda ve gıda dışı endüstrilerde ürün denetleme ve güvenliği alanında geniş portföy sunan System Square markası bizim hizmet skalamızda önemli bir parçayı tamamlamaktadır. Yaptığımız bu iş birliği ile; kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri, taze/kurutulmuş meyve-sebze, kuruyemiş/çerez, makarna, bisküvi, çikolata, atıştırmalık, baharat, konserve, hazır yemek/mama, kedi/köpek maması, ilaç, kimya, kozmetik vb gibi çok farklı sektörde, ürün ve kasa/koli bazlı otomatik denetleme ve kalite kontrol çözümleriyle fark yaratabileceğimiz bir partnerimiz daha oldu. 2021 yılı sonuna doğru System Square markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen ÜÇGE Elektronik, bundan sonra da yeni partnerlik ve müşteri odaklı gayretli çalışmalarıyla, farklı sektör ve endüstrilere sunduğu anahtar teslim çözümleriyle fark yapmaya devam edecektir.

ÜÇGE Elektronik olarak çözüm ortaklarımızın yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerini, Türkiye ve Türkî Cumhuriyetler coğrafyasında başarı ile temsil etmeyi, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yüzde 100 doğru ürünler, yüzde 100 doğru çözümler’ ilkesi ile hizmet vermeyi önceliklerimiz olarak görüyoruz” dedi.

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