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Jant sektöründe yapay zekalı üretim hattı devreye girdi

Tüm üretim tesislerini ‘akıllı dijital fabrikalar’a dönüştürmeyi hedefleyen Maxion İnci Jant Grubu, üretiminin farklı süreçlerinde bugüne kadar 46 projeyi Manisa’daki fabrikasında tamamladı.

Ekonomi 23.03.2022, 10:21
Jant sektöründe yapay zekalı üretim hattı devreye girdi

Tüm üretim tesislerini ‘akıllı dijital fabrikalar’a dönüştürmeyi hedefleyen Maxion İnci Jant Grubu, üretiminin farklı süreçlerinde bugüne kadar 46 projeyi Manisa’daki fabrikasında tamamladı.

Maxion İnci Jant Grubu 2000’li yıllarda başladığı dijitalleşme çalışmalarını, dünyanın önde gelen hizmet ve teknoloji tedarikçilerinden Bosch Grubu iş birliği ile artırarak devam ediyor. Dijital Dönüşüm projesinde bugüne kadar elde edilen başarıları ve gelinen aşamayı sahadaki uygulamalarını görmek ve sürecin devamı için gereken aşamalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, Jant grubunun ev sahipliğinde Manisa’da düzenlenen toplantıya Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth katıldı.

Türkiye’de endüstriyel alandaki üretim ve satış faaliyetlerine ek olarak kendi dijitalleşme süreçlerinde elde ettiği tecrübelerini 2016 yılından beri Türkiye’deki sanayi şirketleriyle paylaşan Bosch, jant grubu ile iş birliğine 2017’de dijital dönüşüm odaklı danışmanlık çalışmasıyla başladı.

Akıllı dijital iş süreçleri ile gelen sıra dışı verimlilik

Projeyle ilgili konuşan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Maxion Wheels Global Liderler Kurulu Üyesi Mustafa Zaim, “Grup olarak insan odaklı dijitalleşme kültürünün şirketleri daha dayanıklı hale getirdiğine inanıyoruz. Rekabetçiliğin ve maliyetlerin arttığı, sistemlerin giderek daha karmaşık hale geldiği günümüzde sürdürülebilirlik için verimli üretim çok daha önemli hale geliyor. Verimli üretim de dijital dönüşüm ile veriye dayalı sistemlerin kurulması ve bu sistemlerin birbiri ile entegrasyonu sayesinde gerçekleşiyor. Bu bakış açısıyla verinin dijital dönüşümün hammaddesi olduğunu söyleyebiliriz. Dijital dönüşüm ile yaptığımız aslında bir ekosistem kurmak. Kurulan bu ekosistemde iş birlikleri ve yeni iş modellerinin tasarlanması önem kazanıyor. Dijital dönüşüm ile mevcut oyunu iyileştirmiyoruz, oyunu komple değiştirmeyi hedefliyoruz, yeni oyun kuruyoruz diyebilirim. Bu kapsamda şirket ile yaptığımız işbirliğinin verimli sonuçlarını almaya başladık. Grup ile yaptığımız çalışmalara ek olarak bugüne kadar izlenebilirlik, sanal gerçeklik, görüntü işleme ve yapay zekâ, bakım süreçlerinin dijitalleşmesi, kestirimci bakım ve kalite uygulamaları, robotik süreç otomasyon uygulamaları gibi birçok konuda 46 adet proje tamamlandı. Bu sayede artık ürüne ait tüm verileri görebiliyor, analiz edebiliyor, hatta üretim hattında ürün akarken verileri önceki ve sonraki istasyonlara aktararak geleceğe ilişkin yönlendirmeler yaparak optimizasyon sağlıyoruz. Alüminyum fabrikamızın pilot hattı tamamen yapay zeka ile akıllı fabrika statüsünde çalışıyor. Grup olarak entegrasyon ve saha uygulamaları açısından Türkiye’deki 100 şirketin ilk beşindeyiz. Hedefimiz, 2025 yılına kadar tüm işletmelerimizi bütün süreçleri kapsayacak şekilde akıllı dijital işletmelere dönüştürmek” şeklinde konuştu.

Zaim sözlerini şöyle sonlandırdı: “Projede görev alan Bosch ve Maxion takımları oluşturdukları sinerji ile sahada bizzat şahit olduğumuz çok başarılı uygulamaları gerçekleştirmişlerdir. Katkısı olan herkesi gönülden kutluyor ve teşekkür ediyorum. Sürecin başından bu yana desteklerini esirgemeyen şirket yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Şirkete özel dijital yazılım çözümü sunuldu

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Şirket olarak Türkiye’de bulunmaktan ve sanayinin dijitalleşmesine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında çok değerli iş ortaklarımıza verimlilik odaklı dijital dönüşüm proje desteği veriyoruz. Bunlardan ilki Maxion İnci Jant Grubu oldu. Bu ayrıcalık, iş birliğimizi çok farklı ve önemli bir yere taşıyor. Bu projenin diğer önemli özelliği de danışmanlık çalışmalarına Almanya, Hindistan ve Türkiye’den uzmanların katılımıyla uluslararası bir ekibin destek vermesi.”

Korioth, grubun Manisa’daki fabrikası için yüzde 100 firmaya özgü bir dijital yazılım çözümü sunulduğunu ve bu çözümün hibrit bir yapıda hem bulut hem de firma lokal bilişim altyapısında çalışacak şekilde kurgulandığı belirtti. “Bugün geldiğimiz noktada, yazılım çözümlerimizin belirlenen pilot hat üzerinde hayata geçmiş olması bizi son derece mutlu ediyor” diyen Korioth, sonraki adımlarda veri analitiği çözümleriyle firmanın globalde ve lokalde rekabetçi yapısını daha güçlü hale getirerek, sürdürülebilir bir gelişim göstereceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Pandeminin oluşturduğu zor şartlara rağmen her iki firmanın özverili çalışmalarıyla proje başarıyla uygulamaya konuldu.

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