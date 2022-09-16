Jaguar Transit, AgaDigital ile dağıtım anlaşması yaptı

Jaguar Transit, değerli metal endüstrisi için alternatif bir güvenli lojistik hizmet çözümü sağlamak üzere AgaDigital ile dağıtım anlaşması yaptığını duyurdu.

Bu yılın başında başlayan müzakerelerin ardından, Enterprise Singapore tarafından yapılan bir tanıtımın ardından Jaguar Transit, değerli metal endüstrisi için alternatif güvenli lojistik hizmet çözümü sağlamak üzere AgaDigital ile dağıtım anlaşması yaptığını duyurdu.

Anlaşmayı değerlendiren Jaguar Transit’in Kurucusu ve CEO’su Japhire Gopi, "AgaDigital, altın ve gümüş dahil olmak üzere bölgelerin hızla büyüyen ve en saygın teknoloji parakende yatırım ürünleri platformlarından biridir ve dağıtım ortakları listemize ideal bir katkıda bulunabilir. Şirket, her iki taraf için de çok çeşitli fırsatlar sunacak konumda ve Insurtech yenilikçi çözümümüzün artık Türkiye’de kullanıma sunulacağını görmekten büyük heyecan duyuyoruz. Şirket, orada müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilir ve 2022’de varlığımızı ASEAN bölgesinin ötesine genişletirken büyümeyi yönlendirmek için ideal bir ortaktır. Türkiye, büyük ve hareketli pazarıyla büyük potansiyele sahip ve stratejik açıdan bizim için önemli bir pazardır. Şirketimizin Insurtech çözümü, özellikle yüksek değerli malların veya altının ve para nakliyatı teslimatında geçişini hedef alan silahlı hırsızların soygunları ve artan güvenlik sorununu çözüyor" dedi.

AgaDigital CEO’su Pelin Tarhanacı şöyle konuştu: "Türkiye’de 81’den fazla şehre dijital platformumuz üzerinden altın ulaştırıyoruz. Türkiye’nin derin kültürel mirası nedeniyle bu talebin devam etmesini bekliyoruz. Ancak, değerli eşyaların taşınmasının operasyonel ve risk maliyetleri, Jaguar Transit ile herkesin üstesinden gelebileceği gerçek bir zorluktur. Şirket, InsurTech sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi bir şirket. Türkiye’de altın, mücevher ve diğer yüksek değerli mal piyasasından en iyi şekilde yararlanma fırsatı sağlayacağına inanıyoruz."