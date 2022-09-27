İZTO’dan seçim öncesi son meclis

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO seçimleri öncesi son meclis toplantısında 4,5 yıllık görev süresinde yaptıkları faaliyetleri anlattı. Özgener, seçim öncesi “Daha yapacağımız çok iş var” mesajı verdi.

İZTO’nun eylül ayı olağan meclis toplantısı, ekim ayında gerçekleşecek İZTO seçimlerinden önce son kez toplandı. Meclis toplantısında 4,5 yıllık görev sürecinde yönetim olarak hayata geçirdikleri faaliyetleri anlatan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Daha yapacağımız çok iş var. Daha çok kenetlenerek ilerlememiz gerekeceğinin farkındayız. Deneyim ve başarıların kazandırdığı güçle her engelin altından daha güçlü kalkacağımıza inanıyorum. Dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde sürdürülebilirliği baz alarak çalışacağız” diye konuştu.

233 yönetim kurulu toplantısı, 6 bin 878 karar

4.5 yıl boyunca, kentin ekonomik kalkınması için artı değerler üretmek ve ticaret hayatı daha üst seviyelere taşımak, sektörleri geliştirmek ve üyelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Özgener, yönetim kurulu olarak 233 kez toplandıklarını ve bu toplantılarda kentin ticari hayatına yön verecek, üyelerin sorunlarına çözüm olacak 6 bin 878 karar aldıklarını belirtti. 79 meslek komitesinin de çalışmalarını aralıksız bir tempoda sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Özgener, “Komitelerimiz, 4 bin 152 olağan ve 324 olağanüstü olmak üzere yaptıkları toplam 4 bin 476 toplantıda sektörleriyle ilgili önemli konulara temas ederek 22 bin 168 karar aldı” bilgisini verdi.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

“Görev süremiz boyunca sizlerin desteği ve bizlere olan inancıyla birçok kıymetli projeyi de hayata geçirme fırsatı bulduk” diyen Özgener, İzQ hakkında ise şunları söyledi: “İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezimiz; kentimizden başarı hikayeleri çıkarmak, büyük firma-girişimci etkileşimini sağlamak, inovasyon odaklı iş yapma süreçlerini artırmak, geliştirmek, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin tüm dinamizmini yansıtan, tüm aktörlerini bir araya getirerek etkileşimi en üst seviyede tutan, 7/24 yaşayan bir merkez olma vizyon ve misyonuyla hayata geçti. Açılışlarımızın ardından inovasyon merkezimiz yüzde 100, girişimcilik merkezimiz yüzde 82 doluluk oranına ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 400 girişimciye danışmanlık desteği sağlandı.”

Hedefleri sıraladı

2018’de imzalanan protokollerle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projelerini başlattıklarını söyleyen Özgener, “Bu çerçevede, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera, Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik ve Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Sanayi Bölgeleri çalışmalarımız sürüyor. Avrupa ve ülkemizin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgesi Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB’miz için kardeş odalarımızla birlikte temel atma törenimizi geçtiğimiz ay düzenledik. Dikili projemiz ile yıllık 80 milyon ton yaş sebze meyve üretimi, 3 bin 500 kişilik istihdamı ve toplam 5 milyar Türk liralık bir yatırımı hedefliyoruz. Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB projemiz ile 1,2 milyon metrekarelik alanda bin 500 kişinin istihdamını hedefliyoruz. Aynı zamanda, tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve işlenmesi ve toplamda 2,5 milyar Türk lirası yatırım amaçlıyoruz. Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de ise 890 bin metrekarelik alanda süs bitkileri ve çiçek üretimi, 12 ay açık kalacak ürün teşhir ve sergi alanları yer alacak. Bayındır’da bin 100 kişiye istihdam sağlanması ve 1,2 milyar Türk lirası yatırım hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“14 sefer ile 17 bin 339 kruvaziyer yolcusu geldi”

Yapılan çalışmalardan ve hedeflerden bahseden Özgener, şöyle devam etti: “Kentimiz ekonomisinde önemli potansiyele sahip alanlardan bir diğeri ise kruvaziyer turizmi. Avrupa’nın lider kruvaziyer destinasyonu olan İzmir’e 2017 yılı kasım ayından bu yana ne yazık ki kruvaziyer gemileri yanaşmıyordu. Odamızın ve İzmir Büyükşehir Belediye’mizin girişimleriyle 2022 yılının ağustos ayına kadar İzmir Alsancak Limanı’na 14 sefer ile 17 bin 339 kruvaziyer yolcusu geldi, yıl sonuna kadar 17 sefer daha yapılması planlanıyor.”

Seçimin detaylarını anlattı

Ekim ayında yapılan seçimler hakkında detaylı bilgi aktaran Özgener, “Gelecek hafta yeni bir dönemin kapısını aralamak için seçimlere gidiyoruz. Yeni dönemde odamızı yönetecek ve kentimizin ticari hayatına yön verecek üyelerimizin belirleneceği komite ve meclis asil yedek üye seçimlerimizi 3 Ekim’de; yönetim kurulu, disiplin kurulu, birlik genel kurulu delege seçimleri ile meclis başkanlığı ve başkanlık divanı seçimlerini ise 8 Ekim’de odamızda gerçekleştireceğiz. Gaziemir Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek ve 80 meslek grubumuzda yapılacak seçimlerde, toplam 49 bin 675 üyemiz oy kullanarak 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini seçecek. Seçim hakiminin onayladığı kesinleşen seçim listelerimiz 28-29 ve 30 Eylül tarihlerinde odamız zemin katında askıda olacak. İsteyen üyelerimiz seçim listelerini burada inceleyebilecek ya da oda sicil müdürlüğümüzden ilgili listeleri temin edebilecek. Seçim alanında, oy kullanacağımız sandıkların üzerlerinde meslek gruplarımızın numaraları yer alacak ve fuar alanında da yönlendirme tabelaları bulunacak. İhtiyaç duymanız halinde, girişteki danışma masalarında görevli olacak arkadaşlarımız sizleri yönlendirecek. Seçim alanına girişte oy kullanacak üyelerimizin kontrolleri sağlanarak oy verme alanına girebilecekler. Dileyen üyelerimiz, 2 Ekim Pazar günü saat 14.00-17.00 arasında seçim alanını ziyaret ederek stant içi düzenleme çalışmalarını yapabilecek. 3 Ekim sabah saat 07.30 itibariyle de alanı girişlere açacağız. Ayrıca üyelerimize 3 Ekim’de odamızdan ve Üçkuyular Vapur İskelesi’nden Gaziemir fuar alanına 8.30-17.00 saatleri arasında her yarım saatte bir olmak üzere transfer hizmeti sunulacak." diye konuştu.

"Çok duygusal hisler içerisindeyim"

Sözlerinin sonunda “Bugün konuşmamı çok duygusal hisler içerisinde gerçekleştiriyorum” diyen Özgener, “Geçmiş dönemde birçok kurumda çok önemli görevler üstlendim, oralarda da çok kıymetli, bugüne kadar uzanan dostluklar edindim. Ancak burada doğduğum, yaşadığım, doyduğum kente hizmet etmenin benim için çok farklı bir anlam ifade ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Çok sevdiğim bu güzel kentin ticari, kültürel ve sosyal hayatına verdiğim hizmet benim için çok değerli. En önemlisi de bu kentin, bu ülkenin geleceğine yön verecek çocuklarımıza verdiğimiz katkı. Bu benim için çok anlamlı ve hayatıma kazandırdığı en önemli manevi değerlerden birisi. Bu duyguların hepsi, elbette sizlerin güveni, dostluğu ve samimiyeti ile var oluyor. Tek tek hepinizi sevgiyle, dostlukla kucaklıyorum, büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemde kentimizi ve odamızı birlikte yönetmek için en kısa zamanda sizlerle yeniden buluşmayı diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi. Özgener’in sözleri sonrası meclis salonunda bulunan üyeler ayağa kalkarak Özgener’i alkışladı. İZTO’nun yönetim kurulu başkanlığı seçimlerinde, Özgener’in tek aday olarak seçime gitmesi planlanıyor.