İZTO, Mahmut Özgener’le “devam” dedi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimleri devam ediyor. 185 oyun kullanıldığı, 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde mevcut yönetim kurulu başkanı Mahmut Özgener, 183 oy ile yeniden başkan seçildi.

İZTO, 4,5 yılın ardından 3 Ekim’de sandığa gitti. Yeni dönemde meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlendiği seçimde 10 bin 978 kişi oy kullandı. Oylardan 127 tanesi geçersiz sayılırken, geçerli oy sayısı 10 bin 851 oldu. Bu seçimde 59 yeni isim meclis üyesi seçilmiş oldu. Mecliste 7 de kadın üye olduğu belirtildi. Bugün İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde ise 185 oy kullanıldı, 2 oy geçersiz sayıldı. Seçime tek liste ile giren mevcut başkan Mahmut Özgener, 183 oyla yeniden başkan seçildi. Böylelikle oda tarihinde 26 yık sonra ilk kez tek başkan adayı ile yönetim kurulu başkanlığı seçimi yapılmış oldu. İZTO Yönetim Kurulu asil üyeleri Abdullah Salkım, Ahmet Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler, Cemal Elmasoğlu, İsmail Kahraman, Jülide Tutan Hergül, Mahmut Erkoç, Mehmet Şahin Çakan, Nuray Eyigele İşleyen ve Serdar Gökhan Arıkan oldu.

Bugün ayrıca, disiplin kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegeleri seçimi yapıldı. Mevcut meclis başkanı Selami Özpoyraz’ın tek aday olduğu meclis başkanlığı ve divanı seçiminde ise oy kullanma işlemi devam ediyor.