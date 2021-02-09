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İzmit Çarşısı, yoğun bir ilgiyle açıldı

Doğanın ve insanın dostu İzmit Çarşısı, 9 Şubat Salı günü Zoom üzerinden sesini tüm Türkiye’ye duyurdu.

Ekonomi 09.02.2021, 14:15
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İzmit Çarşısı, yoğun bir ilgiyle açıldı

İzmit Belediyesi’nde bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile Good4Trust kurucusu Dr. Uygar Özesmi, İyzico Operasyon Direktörü Orkun Saitoğlu Zoom üzerinden yapılan Basın Toplantısı ile İzmit Çarşısı’nın açılışını duyurdu.

46 işletme ilk günden izmitcarsisi.org’da dükkanını açtı

Dünyada bir ilk olan bu yeni ekonomik sistemi İzmit ilçesine kazandıran Başkan Hürriyet, “İzmit'i sürdürülebilirlik, sosyal adalet ve ekonomik kalkınma açısından örnek bir kente dönüştürme azmindeyiz. İzmit Çarşısı yolculuğunda, ilk etapta kadınlara ekonomik destek amacıyla yola çıkmıştık. Sonra iş büyüdü, Good4Trust ile tanıştık. Good4Trust, isminden de anlaşılacağı gibi ‘iyiliğe güven’ demek... Good4Trust, Güney Afrika ve Şili dahil Türkiye’den yurt dışına açılan, şu anda 18 bin üyesi ile çevrimiçi adil satışa olanak sağlayan bir dijital altyapı. Good4Trust işbirliği ile izmitcarsisi.org adresinde üreticilere işleyen, fonksiyonel ve kullanıcı dostu bir e-ticaret ortamı kurduk. Şu anda Kocaeli’nden 227 başvurudan 46 işletme İzmit Çarşısı’nda dükkanını açtı. Bu işletmelerin 35’i kadın girişimcilerden oluşuyor. Karakılçık buğday unundan lavanta yağına, Türk kahvesinden, oyuncak bebeğe kadar ürünlerini halkımızla buluşturuyor. İzmit Çarşısı umuyorum bütün Türkiye’ye örnek olacak ve yerel kalkınmanın kaldıracı olacak.” dedi.

Good4Trust Kurucusu Dr. Uygar Özesmi, “Yeni bir ekonomik sistem oluşturmak için çalışıyoruz. Bu ekonomik sistemde yerel üreticiler, üretimlerini doğayla işbirliği içinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerjiyle ve adil çalışma koşullarında yapıyor. Adil üreticiler diye adlandırdığımız işletme sahipleri, bu konuları ciddiye alıyor, bu konularda çalışıyorlar. Alıcılar da tüm ihtiyaçlarını olabildiğince buradan karşılayarak sistemin dönüşmesini sağlıyor. Bu arada, sistem içindeki üreticiler de birbirlerinden satın almalar yaparak, bir döngüsel ekonomi oluşturuyorlar. Bu sisteme ‘Türetim Ekonomisi’, bu sistemdeki alıcılara da ‘Türetici’ diyoruz. Bu söylemler size yabancı gelebilir, ancak tüketmek, yani yok etmek yerine türetmeyi destekliyoruz. Üretmeyi, çoğaltmayı destekliyoruz. İzmit Çarşı’sında sadece ürün satışı olmuyor hizmet satışı da gerçekleşiyor. Çarşı üzerinden şu anda eğitim satışı yapan işletmemiz de var. Ürün ya da hizmet üreten herkes İzmit Çarşısı’nda dükkân açabilir.” şeklinde konuştu

Dükkân açmak ücretsiz, kredi kartı kesintisi yok

Başkan Hürriyet, “Örneğin, ilk başta girdin dükkân açtın, ‘niyetli’ olarak addediyoruz. Orada sattığı üründen masraflara aktarılan sadece yüzde 7. Diyelim ki, kadın istihdamına destek veriyorsun, daha çok kadın çalıştırıyorsun, atıklarını geri dönüştürüyorsun. O zaman bir üst kademeye çıkıyorsun ve katkı payı yüzde 5’e düşüyor. Diyelim ki, çok daha iyi niteliklerde ürün üretiyorsun. Bal üreticisiyim, arıları besleme yöntemim ve onlara verdiğim ilaçlar organik üretimin standartlarını taşıyor. O zaman ‘adil’ üreticiye, doğa dostu üreticiye dönüşüyorsun ve yüzde 3’e düşüyor katkı payın.” diye belirtti.

Doğaya ve insana dost olduğun oranda gelirin yükseliyor

İyzico Operasyon Direktörü Orkun Saitoğlu, “Biz iyzico olarak bütün bu sosyal pazarın ödeme sistemi olmak konusunda kararlıyız. Good4Trust.org işbirliğimiz çerçevesinde İzmit Çarşısı’nda yapılan alışverişlerden komisyon almıyoruz.” dedi.

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