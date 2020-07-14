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İzmir’in yeni STK’sı TEKDER, kendini tanıttı

TİCARET VE EKONOMİ KULÜBÜ (TEKDER) İZMİR İL BAŞKANLIĞI DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYLA KENDİNİ İZMİR'E TANITTI.

Ekonomi 14.07.2020, 09:49
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İzmir’in yeni STK’sı TEKDER, kendini tanıttı

Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) İzmir İl Başkanlığı düzenlediği toplantıyla kendini İzmir’e tanıttı. TEKDER İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, amaçlarının Türkiye’nin girişimcilerin, iş insanlarının, üreticilerin ve akademisyenlerin sesi olmak olduğunu söyleyerek Türkiye için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

İzmir’de yeni yapılanan bir sivil toplum kuruluşu olan TEKDER, tanıtım ve buluşma amacıyla bir otelin salonunda toplantı düzenledi. Toplantıya TEKDER Genel Merkez Kadın Kurulu Başkanı Av. İlayda Barcın, TEKDER Genel Sekreter İsmail Yaşadı, Genel Merkez yöneticileri, TEKDER Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Çanakkale İl Başkanı Ebru Gonca Türk, Aydın İl Başkanı Ergün Kocaeski, Muğla İl Başkanı Hamdi Artuk ve İzmir’deki yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"TEKDER İzmir, kalkınmak için gece gündüz çalışacak"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TEKDER İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, TEKDER’in paydaşlarının gücünü sinerjiye dönüştüren, üyelerini artan rekabet koşullarında doğru, hızlı ve güvenilir bilgilerle güçlendiren ve sorunların kalıcı çözülmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıktığını belirterek, bugünden itibaren İzmir’de de tüm enerjileriyle beraber çalışacaklarını söyledi. Türkiye için var güçleriyle çalışacaklarını beyan etmek için de topladıklarını vurgulayan Başkan Bayram Tüm, "Bunun için; iktisadi, ticari, sanayi, bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamak, bölgesel ve uluslararası entegrasyonu sağlayıp; sanayici, üretici, esnaf ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkacak, rekabetçi piyasa ekonomisinin, istihdamın, mevcut iç ve dış ticaret hacminin gelişmesine, toplumsal refahın ve uzlaşmanın sağlanmasını geliştirmek amacı ile iş insanları, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan bağımsız ve bağlantısız yönetimimiz ile gece gündüz çalışacağız" dedi.

"Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

TEKDER’in amaçlarından bahseden Başkan Bayram Tüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız; Türkiye’nin, girişimcilerimizin, iş insanlarımızın, üreticilerimizin, akademisyenlerimizin Türkiye’deki ve dünyadaki sesi olmak ve Türkiye’yi dünyaya tanıtmaktır. Derneğimiz, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gücünü ve üretim potansiyelini ve de üyelerinin iş konularını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

"Değişime öncü olmak için aynı zamanda değişimi anlamak zorundayız"

Her kesimden fikir insanlarını bir araya getirerek TEKDER’i strateji merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyleyen Bayram Tüm, her şeyin olduğunu gibi ticaretin de değiştiğini ifade etti. Dünya üzerindeki güç dengelerinin değiştiğini hatırlayan Tüm, "Yeni ticaret hatları güçleniyor ve yeni ekonomik parametreler ortaya çıkıyor. Artık; dijital ekonomi, dijital ticaret ve dijital para konuşuluyor. Bunun için yenilikçi ve öncü olmak zorunluluk haline geliyor. Gelişen ve hızla değişen dünyada öncü olabilmek için bilişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı bir araya getirirken bu hızlı değişime öncü olmak için aynı zamanda bu değişimi anlamak zorundayız. Bunun için sadece bir iş adamları derneği olmaktan ziyade psikolojiye ve sosyolojiye vakıf, tarihi iyi bilen, uluslararası siyaseti ve ekonomiyi okuyabilen, teknolojiyi sürdürürken tüm bunlara katkı sağlayabilen bir oluşum olmak için her kesime hitap etmek istiyoruz. Bunun için kadınlarımıza ve genç kardeşlerimize de ayrı teşkilatlanma sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Bayram Tüm’ün konuşmasının ardından TEKDER Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Çanakkale İl Başkanı Ebru Gonca Türk, Aydın İl Başkanı Ergün Kocaeski, Muğla İl Başkanı Hamdi Artuk ve TEKDER Kadın Kurulu Başkanı Av. İlayda Barcın, kürsüye çıkarak TEKDER İzmir yapılanması için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından TEKDER İzmir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini tanıttı. Daha sonrasında toplantıda yemek ikramı yapılırken gecenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

İşte TEKDER İzmir Yönetim Kurulu

TEKDER İzmir İl Başkanlığında görev alan yönetim listesi ise şu şekilde oluştu: TEKDER İZMİR İl Başkanı Bayram Tüm, Başkan Vekili Remzi Dinç, Kadın Kurulu Başkanı Şule Çınlama, Genel Sekterek Şeyma Kılınç, Teşkilat Başkanı Nuri Çelenk, Kurumsal İlişkiler Başkanı Veysel Güldoğan, Muhasip Celal Atik. Tanıtım Medya; Sonerhan Önal ve Mustafa Karslıoğlu. Denetim Kurulu; İlhan Özköse, Av. Özgür Pınar, Av. Sezer Alçıkaya. Yüksek İstişare Kurulu; Dr. Burak Pınar, Turhan Gürsel Urhan, Faruk Uğurlu. Gençlik Kurulu; Eda Özbek ve Selda Yıldırım. Yönetim Kurulu üyeleri ise şöyle: Özcan Terhan, Aslı Çatıkkaş, Ahmet Üzgen, Av. Mert Çakıcı, Belgüzar Aras, Mehmet Bulut, Dinçer Acar, Mahmut Kemal Genç ve İsmail Yaşadı.

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