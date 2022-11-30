İzmir’in kruvaziyer hevesi kursakta kaldı

Kruvaziyer turizmi konusunda geçen sezon bereketlenen ve yeniden umutların yeşerdiği İzmir’de, hevesler kursakta kaldı. İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, gelmesi planlanan 16 geminin iptal edildiğini belirterek “Bu 16 gemi iptal edildi diye oturup yasını tutacak değiliz. Başka gemi firmaları ile görüşelim. Daha zamanımız var” çağrısı yaptı.

En son 2016 yılında kruvaziyer gemilerini ağırlayan İzmir Alsancak Limanı, 6 yılın ardından ilk gemiyi geçen nisan ayında karşılamıştı. 23 Mart’ta Miami’den hareket eden İnsigna Oceania gemisi; Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail’e uğradıktan sonra İzmir’e yanaşmıştı. Sezon boyunca 31 ila 35 geminin İzmir’e yanaşacağı planlanırken, bu planlama özellikle İzmir esnafını heveslendirmişti. İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, 2023 sezonunda İzmir limanına gelmesi öngörülen 31 gemiden 16’sının iptal olduğunu belirterek “2023’te 31 gemi geleceği söylendi. 31 gemi de İzmir için azdır ama yine de 31 gemiyi öptük başımıza koyduk ancak 16 gemi iptalini açıkladı. Bütün Türkiye’den çıktığını belirtti. Bu 16 gemi iptal edildi diye oturup yasını tutacak değiliz. Başka gemi firmaları ile görüşelim. Daha zamanımız var. Ocak ayı sonuna kadar kruvaziyer firmaları hareketli olur. Herkes destinasyon belirliyor. Biz İzmir’in dünya markası olduğuna eminiz ama tanıtımın yapılmadığını ve İzmir’in hikayesinin yazılmadığını düşünüyoruz. İzmir’i tanıttığımız sürece İzmir’e daha çok gemi geleceğine eminiz” diye konuştu.

“Beklentiler karşılanmadı”

İzmir limanının, 2023’te Türkiye’deki diğer limanlara göre en düşük kapasiteli liman olacağını söyleyen Bilgin, “İzmir limanının, 15-16 gemiyle sezonu kapatacağı öngörülüyor. Bu kabul edilemez bir durum. 2022 senesinde 31-35 arasında gemi geleceği lanse edildi fakat iptallerle birlikte 27 gemi geldi. Bu 27 geminin 16’sı da zaten yarım gün gelen gemilerdi. Bu şartlar altında esnafın ve İzmir halkının beklentileri bizce karşılanmadı” ifadelerini kullandı.

“İzmir limanı, Kuşadası’nın arka bahçesidir”

“İzmir limanı, Kuşadası’nın arka bahçesidir” diyen Bilgin, Kuşadası’na rezervasyon yaptıramayan gemilerin, genelde aynı destinasyonda olduğu için İzmir limanına rezervasyon yaptırdıklarını, tarih yaklaştıkça Kuşadası’nda yer açıldığı takdirde İzmir limanı rezervasyonunun iptal edildiğini söyledi. Bilgin, “Önümüzdeki sezon gelecek gemilerin 4-5 tanesi yine aynı iptalleri yaparsa şaşırmayız. Bu olan bir şey” sözlerine yer verdi.

“14-15 gemi İzmir’in başarısı değildir”

İzmir Alsancak Limanı ile diğer limanlara gelen gemilerin kıyaslamasını yapan Bilgin, şöyle konuştu: “Çeşme’de 45-50 gemi geldi. Kuşadası’na 350 gemi geldi. Kuşadası’na önümüzdeki sene gelecek 1 milyon turistten bahsediliyor. Galata Port’a önümüzdeki sene 317 gemi gelecek. Sinop’a bu yıl 60 gemi gelecek. O yüzden İzmir’e gelecek 14-15 gemi İzmir’in başarısı değildir. İzmir daha iyilerine layıktır. İzmir’in bir destinasyon zenginliği var ama hikayesi eksiktir. Bu destinasyonları biz tanıtamıyoruz.”

“İzmir’i tanıyan potansiyel kruvaziyer müşterisi yok”

İzmir’e gelen gemilerin, İzmir’de ne yapacaklarını bilmedikleri için genelde Efes’e gittiğini belirten Bilgin, “Buradan Efes’e gitmek 1 saatlik mesafe demektir. Oysa Kuşadası’ndan 18-19 dakikada Efes’e ulaşmak mümkün. Bu yüzden Kuşadası daha çok tercih ediliyor. Tanıtım eksikliği yüzünden İzmir’i tanıyan potansiyel kruvaziyer müşterisi yok. Destinasyon menajerlerine sunum yapılması lazım. Randevu alınıp Miami’ye, Frankfurt’a gidilsin. Bu görüşmelerin yapılması lazım. Sunum yapılsa, İzmir tanıtılsa bu durumlara düşmezdik. İzmir’de on binler, yüz binler kruvaziyer gemileri bekliyor. Buraya 5 bin kişilik gemi gelse, 3 bini Efes’e gitse yine 2 bin kişi İzmir’de kalır. Bu yıl gelecek gemilerin ise ancak bin kişi kapasitesi olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.