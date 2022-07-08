İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Foça’da tatilci yoğunluğu

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan İzmir’in Foça ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Plajlarda yoğunluğun arttığı ilçede otellerdeki doluluk oranı da şimdiden yüzde 80’lere ulaşırken bayramda otellerin tam kapasite çalışacağı öğrenildi.

Ekonominin can simidi olan turizm, özellikle Kurban Bayramı ile beraber Foçalı esnafların da yüzünü güldürdü. İzmir’in Foça bölgesindeki otellerin doluluk oranı bayramdan önce yüzde 80’e ulaşırken, bayramda otellerin tam kapasiteye ulaşacağı bildirdi.

Tatilcilerin mağduriyet yaşamaması için işletmeler hazırlıkları tamamladı

Yeni Foça Mahallesindeki geniş sahil şeridi tatilcilerin denize girmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Foça, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip güzide turizm merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Foça’ya son 2 yıldır yaz sezonu için tatile geldiğini kaydeden Mehmet Öztürk, "Geçen sene günü birlik gelmiştik, bu yıl tüm sezon burada kalacağız. Huzurluyuz, güzel bir yer Foça ailemle çocuklarımla güzel bir tatil geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Foça aşığı olduğunu belirten ve bayramda tatil için Foça’ya gelen Kadir Akyol, “Yıllardır Foça’ya gelip giderim, yazları burada geçiririz tatil yapmak için Foça’da her şey mevcut.” diye konuştu.

Foça’yı çok beğendiğini ifade eden ve bayramda Foça’yı tercih eden Gülizar Kaya ise, “Pandemiden dolayı bir boşluk oluştu. İnsanlar Foça’ya daha çok akın etmeye başladı." dedi.

Oteller kapasitesinin üstüne çıkabilir

Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Özdemir ise pandemi sonrası büyük bir doluluk oranı yaşandığını ancak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Otellerimiz de şu an doluluk oranı yüzde 70, yüzde seksen kapasitede. Esnaf arkadaşlardan aldığım bilgilere göre dayanarak söylüyorum. Pandemi ’den çıktık insanlar birbirini özledi, denizi özledi, sahili özledi, gezmeyi özledi. Bu bağlamda hastalığın devam ettiğini düşünerek hareket edersek çok sevinirim. Foça ‘ya gelen misafirlerin sağlığı için bizde işletmeler olarak elimizden gelen tedbirleri aldık. Bayramla ilgili beklentimiz çok yüksek, talepleri görüyoruz otellerin dolacağını ve kapasitesinin daha da üstünde olacağını görüyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar sağlıklı huzurlu günler dilerim."