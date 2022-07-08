İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Foça’da tatilci yoğunluğu

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’in Foça ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Plajlarda yoğunluğun arttığı ilçede otellerdeki doluluk oranı da şimdiden yüzde 80’lere ulaşırken, bayramda otellerin tam kapasite çalışacağı öğrenildi.

Ekonominin can simidi olan turizm, özellikle Kurban Bayramı ile beraber Foçalı esnafların da yüzünü güldürdü. İzmir’in Foça bölgesindeki otellerin doluluk oranı bayramdan önce yüzde 80’e ulaşırken, bayramda otellerin tam kapasiteye ulaşacağı bildirdi.

Foça’ya son 2 yıldır tatile geldiğini kaydeden Mehmet Öztürk, "Geçen sene günübirlik gelmiştik, bu yıl tüm sezon burada kalacağız. Huzurluyuz, güzel bir yer Foça. Ailemle, çocuklarımla güzel bir tatil geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Foça aşığı olduğunu belirten Kadir Akyol, “Yıllardır Foça’ya gelip giderim, yazları burada geçiririz. Tatil yapmak için Foça’da her şey mevcut” diye konuştu.

Foça’yı çok beğendiğini ifade eden Gülizar Kaya ise, “Pandemiden dolayı bir boşluk oluştu. İnsanlar Foça’ya daha çok akın etmeye başladı" dedi.

Oteller kapasitesinin üstüne çıkabilir

Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, pandemi sonrası büyük bir doluluk oranı yaşandığını ancak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Otellerimizde şu an doluluk oranı yüzde 70, yüzde 80 kapasitede. Esnaf arkadaşlardan aldığım bilgilere göre dayanarak söylüyorum. Pandemiden çıktık insanlar birbirini özledi, denizi özledi, sahili özledi, gezmeyi özledi. Bu bağlamda hastalığın devam ettiğini düşünerek hareket edersek çok sevinirim. Foça‘ya gelen misafirlerin sağlığı için biz de işletmeler olarak elimizden gelen tedbirleri aldık. Bayramla ilgili beklentimiz çok yüksek, talepleri görüyoruz. Otellerin dolacağını ve kapasitesinin daha da üstünde olacağını görüyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı huzurlu günler dilerim."