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İzmir’e Milli Numune Sergisi açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İktisat Kongresi’nin yüzüncü yıl dönümü olan 17 Şubat 2023’te kongreyi yeniden düzenleyeceklerini, İktisat Kongresi’yle eş zamanlı yapılan Milli Numune Sergisi’ni de açacaklarını söyledi.

Ekonomi 31.10.2021, 15:08
İzmir’e Milli Numune Sergisi açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İktisat Kongresi’nin yüzüncü yıl dönümü olan 17 Şubat 2023’te kongreyi yeniden düzenleyeceklerini, İktisat Kongresi’yle eş zamanlı yapılan Milli Numune Sergisi’ni de açacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beydağ Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 2. Beydağ Kestane Festivali’ne katıldı. İzmir İktisat Kongresi’nin yüzüncü yıl dönümü olan 17 Şubat 2023’te kongreyi yeniden düzenleyeceklerinin müjdesini veren Başkan Soyer, “İktisat Kongresi’ne eşlik edecek çok önemli bir çalışmamız daha olacak: Milli Numune Sergisi. Atamızın İktisat Kongresi’yle eş zamanlı yaptığı ‘yerli mallar, ürünler sergisi’, o zamanki adıyla Milli Numune Sergisi’ni açacağız. Bunu İZFAŞ öncülüğünde yapacağız. Kestanemiz o serginin en önemli ürünlerinden biri olacak” dedi.

“Bu sorunu çözmekle mükellefiz”

Beydağ’ın yıllık 5 bin ton civarında kestane üretim kapasitesi olduğunu ama “kestane dal kanseri” hastalığından olumsuz etkilendiğini söyleyen Başkan Soyer, şöyle konuştu: “İzmir Büyükşehir Belediyesi, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda üreticilerimizin yanında olacak. İzmir’de iklime uyumlu tarımsal üretimi büyütmek ve desteklemekte kararlı olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak isterim. Yanlış tarım politikaları ve bunun sonucunda oluşan ürün deseni dün Beydağ Barajı’nı kuruttu. Bugün kestane ağaçlarımızı hasta ediyor, yarın da bizi bu topraklardan göçmek zorunda bırakacak. Oysa İzmir coğrafyasında kuraklık bir kader değil. Tek başına iklim krizinin bir sonucu da değil. Evet, sıcaklıklar artıyor, yağış rejimi değişiyor ama bu durum Küçük Menderes Havzası’nda baş gösteren büyük kuraklığın asıl nedeni değil. Bu kuraklığın asıl nedeni, tek bir kökü 85 litre su tüketen silajlık mısıra dayalı tarımsal üretimin desteklenmesi. Eğer çocuklarımızı düşünüyorsak, bu durumu değiştirmek zorundayız. Beydağ’da doğmuş ve Beydağ’da doymak istiyorsak bu sorunu çözmekle mükellefiz. Buradan bir kere daha belirtmek istiyorum; susuzluğa dayanıklı ürün her ne olursa olsun. Mera hayvanlarının ürünleri, tahıllar, bakliyat, su istemeyen meyveler ve peyzaj bitkileri. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Beydağ Belediyesi ile el ele, bu ürünlere geçmek isteyen üreticilerimizin her aşamada yanında olacak. Çünkü bu sadece bir tarım meselesi değil, bu konu ülke ve toprak sevgisi, memleket meselesi. ’Başka bir tarım mümkün’, işte bu anlama geliyor.”

Yılmazlar: “Kestaneyi Beydağ’da tanıtacağız”

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ise, “Bu bereketli topraklar bizlere yurt olmuştur. Tunç Soyer’in sık sık tekrarladığı söz var; ’insan doğduğu toprakta doymalıdır.’ Çok anlamlı ve yerinde bir sözdür. Son yıllarda insanlarımız topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Bizler üreticimize nasıl yardımcı oluruz diye düşündük. Başkanımızın ’Başka Bir Tarım Mümkün’ politikasıyla hareket ettik. Kestanemizi tanıtmak için bu festivali düzenledik. Kestanemizin bir kısmı Bursa’da şeker oluyor, bir kısmı da yurt dışına gidiyor. Bunun Beydağ’da işlenmesi ve tanınmasını kendimize görev bildik. Üreticimizin yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Üretici Seher Ovacık ise, “Bu gibi etkinlikler bizim gibi küçük üreticiler için çok önemli. Biz çocuklarımızı okutuyoruz ve para kazanıyoruz” dedi.

Kestane unu tesisi açıldı

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler, halk oyunları gösterileri, yerel ürün tadımları, yerel üretici tanıtımları ve açılışlar da oldu. En iyi kestane yarışmasında üçüncü olan Bünyamin Süren, ikinci olan Umut Yılmaz ve birinci olan Mestan Yağcı kestane fidanı kazandı. Kestane Festivali kapsamında kestane unu tesisi açılışı da yapıldı. Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, kestane unundan yapılan pastayı kesti ve ürünleri tattı.

İzmir’in Beydağ ilçesine bağlı Çomaklar köyünde Beydağ Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan 2. Beydağ Kestane Festivali’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve eşi Filiz Yılmazlar, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu, siyasi partilerin temsilcileri, üreticiler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odaların başkanları ile temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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