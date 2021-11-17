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İzmir’den dünyaya teknoloji satıyor

Elektrik ve elektronik sektöründe hizmet veren Klemsan, TÜYAP Win Eurasia İstanbul Fuarına katılarak yeni ürün portföyünü tanıttı, önemli iş görüşmelerine imza attı.

Ekonomi 17.11.2021, 11:13
İzmir’den dünyaya teknoloji satıyor

Elektrik ve elektronik sektöründe hizmet veren Klemsan, TÜYAP Win Eurasia İstanbul Fuarına katılarak yeni ürün portföyünü tanıttı, önemli iş görüşmelerine imza attı.

Klemsan Ar Ge Müdürü Serkan Kaba, sektörde 50’nci yıla yaklaştıklarını belirterek, elektroteknik, elektronik, kablo yönetimi ve markalama ürünleri tasarım ve üretimiyle, yazılım ve donanım üretimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serkan Kaba, Klemsan’ın tecrübesini ve bilgi birikimini yeni ürün ve teknolojilere de aktararak büyümeye devam ettiğini ifade etti. Sürekli yatırım ve gelişim felsefesiyle hizmetlerini sürdürdüklerini kaydeden Kaba, “Alçak gerilim elektrik bağlantı çözümleri, savunma sanayi projeleri, endüstriyel elektronik ürün grupları, otomasyon çözümleri, enerji verimliliğine yönelik gelişmiş IoT platformu (KIO) ile iş ortaklarımız için güçlü bir teknoloji partneri olarak, yolumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz. Klemsan, birbirinden değerli Türk mühendis kadrolarıyla ülkemizin önde gelen Ar-Ge merkezlerinden birine ve ODTÜ Teknokent’te Yazılım Merkezine sahiptir. Yüzde 100 Türk sermayeli şirketimiz, tamamını kendi geliştirdiği ürünler, teknolojiler ve aldığı patentler ile, ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunmaktadır” diye konuştu.

Klemsan’ın, inovatif hedefler ve yatırımlarla, yarım yüzyıla yaklaşan sanayi tecrübesini bir yeni nesil teknoloji şirketi olarak geleceğe taşıma kararlılığında olduğunun altını çizen Serkan Kaba şöyle devam etti:

"Yeni yıl itibariyle değerli müşterilerimizle paylaşmayı planladığımız, yeni otomasyon ürünleri, MID sertifikalı sayaçlar, yeni nesil enerji analizörleri, MQTT destekli gatewayler, data kayıt ediciler, KIO versiyon 1.7 ve yeni tasarlanan elektrik bağlantı çözümleri vb. bu yeniliklere birer örnektir. 2022 yılının ilk yarısında geçmeyi planladığımız KIO 1.8 versiyonunda, bulut teknolojileri, yapay zeka, tahminleme, kestirimci bakım gibi yeniliklerle, değerli müşterilerimize yüzde 30’lara varan enerji tasarrufu sağlayacak çözümler sunuyor olacağız.”

Uluslararası standartlarda üretim

Uluslararası standartlarda üretim yaptıkları bilgisini veren Klemsan Ar Ge Müdürü Serkan Kaba, şunları söyledi:

“ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre koruma, ISO 45001 işçi sağlığı ve iş güvenliği ve ISO 50001 enerji verimliliği yönetim sistemlerine ek olarak, IRIS olarak bilinen raylı sistemler yönetim sistemleri çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Klemsan bünyesindeki AR-GE Merkezimizde bulunan gelişmiş tip deney laboratuvarımızda, ürettiğimiz tüm ürünlerimizin tasarım doğrulama testlerini yapabilme kabiliyetine sahibiz. Bununla birlikte UL, VDE, CSA, TSE başta olmak üzere bir çok global ve lokal ürün tip onay test laboratuvarlarıyla da işbirliği içerisinde ürün sertifikalandırma projelerimiz güçlü şekilde devam etmektedir. Bu doğrultuda, pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleşemeyen bu organizasyonda, Klemsan ailesi olarak yeni ürün ve çözümlerimizi değerli iş ortaklarımıza anlatma fırsatı bulmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

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