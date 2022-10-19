İzmir’den dünyaya açılacaklar

İzmir’i iş fikirlerinin odak noktası haline getirmeyi amaçlayan ‘Create In İzmir’ projesinde start verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İEÜ+KREA) hazırladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da yaklaşık 42 milyon lira (2,3 milyon euro) destek sağladığı projede; oyun, sinema ve tasarım gibi öne çıkan sektörlerin İzmir’den dünyaya açılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘Avrupa Komisyonu Rekabetçi Sektörler Programı Yaratıcı Endüstriler Fonu’ çerçevesinde katkı sağladığı ‘Create In İzmir’ projesinin tanıtım toplantısı, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki 100’ü aşkın proje arasından seçilen ‘Create In İzmir’, şehrin dünya genelindeki tanınırlığının artması ve ‘yaratıcı endüstriler’ için cazip hale gelmesi için büyük fırsat sağlayacak. Türkiye’ye örnek olacak projede; İzmir’in yanı sıra Ege Bölgesi’nde yer alan 7 ildeki girişim süreçleri desteklenecek, daha iyilerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacak. Firmaların nelere ihtiyaç duyduğu tek tek belirlenerek raporlar hazırlanacak. Sektörel lobicilik faaliyetleri ve Ar-Ge çalışmalarını da içeren projeyle, yabancı ülkelerden konukların katılımıyla ulusal ve uluslararası paneller ve toplantılar düzenlenecek. İzmir’de şimdiye dek gerçekleştirilen projelerin etkin olarak tanıtılması hedefiyle bir yol haritası oluşturularak güç birliği sağlanacak. Şirketlerin finans kaynaklarına kolaylıkla erişmesi için atılması gereken adımların da belirtileceği proje, yabancı yatırımın İzmir’e yönelmesinin de önünü açacak. Projenin yürütülmesine; Belçika, Türkiye, Almanya ve İskoçya’da bu alanda özel işlere imza atan bir konsorsiyum da destek verecek.

İhracata da katkısı olacak

Proje hakkında bilgi veren İEÜ+KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın, İzmir’in yanı sıra Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Manisa, Kütahya ve Muğla’da da ‘yaratıcı endüstrilerin’ rekabet gücünü artıracak bir projeye imza attıklarını söyledi. Bu endüstrilere katkıda bulunarak Türkiye’de ihracatın artması için de artı değer üretmiş olacaklarını vurgulayan Aydın, “Projemizin özü yerel ve bölgesel kalkınma odaklı. Hedef kitlemiz ise KOBİ’ler, girişimciler, iş melekleri ve yatırımcılar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Avrupa Birliği, IPA projeleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla bazı bölgelerde, birtakım sektörlerin öne çıkması için fon veriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2019 yılında bu fona başvurdu. Amacımız; oyun, sinema, tasarım gibi öne çıkan sektörleri uluslararası hale getirmek. Projenin koordinasyonunu 30 ay boyunca biz yürüteceğiz. 2019’dan bu yana yaptığımız çalışmanın sonucunu artık almaya başlayacağız” dedi.

“Tersine çevirmek zorundayız”

İzmir’in girişimcilik anlamında iyi bir ekosistemi olduğunu belirten Aydın, “Bizim için girişimci kavramının bir yaşı yok. İzmir’in girişimcilik anlamında nefis bir ekosistemi var. Örneğin; İzmir’de görsel iletişim eğitimi alan öğrencilerimizi mezun ettikten sonra yurt dışına veya İstanbul’a kaptırıyoruz. Bunu tersine çevirmek istiyoruz. Bu yüzden öğrenciler de bizim odağımızda. İzmir, her zaman yeniliğin ve ilhamın merkezi olmuştur. Bu ilhamın yeniden güçlü bir şekilde açığa çıkmasını diliyoruz ve bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantıya; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İEÜ+KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İEÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İzmir Vakfı) ve projeyi yürütecek olan konsorsiyumun Türkiye temsilcileri katıldı.