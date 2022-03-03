İzmir’de zam şampiyonu karnabahar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir’de 2022 yılı şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,36’lık artışla karnabahar ücreti oldu.

Türkiye genelinde TÜFE’de, (2003=100) 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti. İzmir’de ise TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,26, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,5 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,93 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir’de 2022 yılı şubat ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,36’lık artışla karnabahar ücreti oldu. Bu ürünü yüzde 83,14’lük artışla kabak, yüzde 76,32’lik artışla roka, yüzde 74,01’lik artışla dereotu ve yüzde 73,20’lik artışla nane takip etti.

En çok kazak (erkek için) ucuzladı

İzmir’de 2022 yılı şubat ayında, geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında kazak (erkek için) geldi. Şubat ayında kazak (erkek için) 16,06 düşerken bu ürünü fiyatı yüzde 15,76 düşen sweatshirt (kadın için) ve fiyatı yüzde 15,21 düşen elbise (kadın için) izledi.