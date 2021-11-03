İzmir’de zam şampiyonu çarliston biber oldu, en çok limon ucuzladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir’de 2021 yılı ekim ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,14’lük artışla çarliston biber oldu. Fiyatı en çok düşen ürünse yüzde 43,84’le limon oldu

Türkiye genelinde TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

İzmir’de ise TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,91 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,74 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de, 2021 yılı ekim ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,14’lük artışla çarliston biber oldu. Bu ürünü yüzde 32,41’lik artışla dolmalık biber, yüzde 32,14’lük artışla kömür ücreti, yüzde 27,88’lik artışla erkek mont ve yüzde 19,21’lik artışla LPG (araba tüpü dolum) ücreti takip etti.

En çok limon ucuzladı

İzmir’de 2021 yılı ekim ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Ekim ayında limonun fiyatı yüzde 43,84 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 18,09 düşen elma ile fiyatı yüzde 9,19 düşen kuru soğan izledi.