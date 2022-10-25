İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 4,5 arttı

İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında artarak 1 milyon 627 bin 885 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Eylül ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında artarak 1 milyon 627 bin 885 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 627 bin 885 adet taşıtın %54,5’ini otomobil, %19,4’ünü motosiklet, %16,4’ünü kamyonet, %4,6’sını traktör, %2,8’ini kamyon, %1,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre azaldı

İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %5,0 oranında azalırken, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 6 bin 333 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il oldu.

43 bin 877 taşıtın devri yapıldı

Kentte Eylül ayında devri yapılan 43 bin 877 taşıtın %64,9’unu otomobil, %17,4’ünü kamyonet, 11,1’ini motosiklet, %2,1’ini traktör, %1,8’ini kamyon, %1,6’sını minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Öte yandan Eylül ayında 2 bin 312 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.