İzmir’de meclisin gündemi toplu ulaşım tarifesi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis gündeminde kent ulaşımındaki tarife değişikliği gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclisinin üçüncü oturumu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Belediye sınırları içerisinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanacak olan toplu ulaşım tarifesinin belirlenmesine yönelik 5 Ağustos 2022 tarihli UKOME Olağanüstü Genel Kurul Kararı doğrultusunda alınan toplu ulaşım fiyat tarifesi, oyçokluğu ile uygun bulundu. Buna göre kent ulaşımında 6,50 TL olan tam biniş ücretinin 7,50 TL’ye, ilk aktarma ücretinin 1,20 TL’den 2,50 TL’ye, ikinci aktarma ücretinin 90 kuruştan 2 TL’ye, öğrenci biniş ücretinin de 2,20 TL’den 2,54 TL’ye yükseltilmesi, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretinin 5,60 TL’den 6,46’ya çıkarılması, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulamasının devam etmesi, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulamasının da sürmesi gündeme geldi. Cumhur İttifakı’nın ret, Millet İttifakı’nın kabul oyları sonrası önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.