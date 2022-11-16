İzmir’de konut satışları yüzde 30,8 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı ekim ayında İzmir’de 8 bin 218 olan konut satışı 2022 yılı ekim ayında yüzde 30,8 oranında azalarak 5 bin 686 oldu. Türkiye genelinde konut satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında azalarak bin 746 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,7 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 oranında azalarak 3 bin 940 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,3 oldu. İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,4 oranında azalarak 829 oldu. Ekim ayında satışı yapılan konutların yüzde 14,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir’de 2022 Ekim ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 727 konut satılırken, Buca’yı 577 konut satışı ile Konak, 519 konut satışı ile Karşıyaka, 426 konut satışı ile Torbalı, 417 konut satışı ile Menemen, 376 konut satışı ile Bornova, 346 konut satışı ile Çiğli, 337 konut satışı ile Karabağlar, 223 konut satışı ile Dikili ve 180 konut sayısı ile Bayraklı takip etti.