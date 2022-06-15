İzmir’de konut satışları yüzde 117,1 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı mayıs ayında İzmir’de 3 bin 298 olan konut satışı, 2022 yılı mayıs ayında yüzde 117,1 oranında artarak 7 bin 159 oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,0 oranında artarak bin 853 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 25,9 oldu. İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,5 oranında artarak 5 bin 306 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 74,1 oldu. İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,3 oranında artarak bin 884 oldu. Mayıs ayında satışı yapılan konutların yüzde 26,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de mayıs ayında yabancılara 109 konut satışı gerçekleşti

İzmir’de mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 194,6 oranında artarak 109 oldu. Mayıs ayında İzmir’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir’de 2022 Mayıs ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 926 konut satılırken, Buca’yı 673 konut satışı ile Karşıyaka, 621 konut satışı ile Torbalı, 532 konut satışı ile Menemen, 506 konut satışı ile Bornova, 496 konut satışı ile Konak, 447 konut satışı ile Karabağlar, 406 konut satışı ile Çiğli, 292 konut satışı ile Bayraklı ve 218 konut satışı ile Seferihisar takip etti.