İzmir’de konut satışları yüzde 10,8 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılı ocak ayında İzmir’de 5 bin 486 olan konut satışı, 2023 yılı ocak ayında yüzde 10,8 azalarak 4 bin 894 oldu.

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 oranında azalarak bin 96 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 22,4 oldu. İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 3 bin 798 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 77,6 oldu. İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 azalarak 909 oldu. Ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 18,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara 65 konut satıldı

İzmir’de ocak ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 azalarak 65 oldu.

Ülkemiz genelinde yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 4 bin 161 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve 331 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir’de 2023 ocak ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 559 konut satılırken Buca’yı 463 konut satışı ile Karşıyaka, 438 konut satışı ile Torbalı, 392 konut satışı ile Menemen, 347 konut satışı ile Bornova, 333 konut satışı ile Karabağlar, 327 konut satışı ile Çiğli, 325 konut satışı ile Konak, 203 konut satışı ile Bayraklı ve 160 konut satışı ile Seferihisar takip etti.