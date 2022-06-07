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İzmir’de gevrek ve boyoza zam geliyor

İzmir’de 3,5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozunun bu hafta içerisinde zamlanarak 4 lira olması bekleniyor.

Ekonomi 07.06.2022, 18:00
İzmir’de gevrek ve boyoza zam geliyor

İzmir’de 3,5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozunun bu hafta içerisinde zamlanarak 4 lira olması bekleniyor.

İzmir’de vatandaşlar tarafından sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geliyor. Ürünlerin bu hafta içerisinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kararıyla 4 liradan satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, üyelerin zam konusundaki taleplerini birliğe bildirdiklerini, birliğin kararıyla 2 ya da 3 gün içerisinde gevrek ve boyozun yeni tarife üzerinden satılacağını ifade etti.

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