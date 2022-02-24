İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye’de ilki gerçekleştirilecek bir projeye imza atıyor. Lansmanı düzenlenen proje ile tarım alanlarında zararlı böceklerin sayıları, meyve bahçelerine kurulan istasyonlar tarafından teknik personele anında gönderilecek.

İzmir’de akıllı tarım dönemi başlıyor. Projenin lansmanında teknik personele hitaben konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu proje aslında bir başlangıç. Tarımda teknoloji kullanımının artması ve akıllı tarım teknolojilerinin hayata geçmesi artık kaçınılmaz. Birçok alanda ülkeye model projeler gerçekleştiren İzmir’de başlayan bu projenin ilk önce İzmir’in tamamında daha sonra da ülkemizde yaygınlaşmasını umut ediyoruz. Bu projede kullanacağımız cihazların ve yazılımın da tamamen yerli ve milli yazılımcılarımız tarafından geliştirilmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Proje sayesinde tarım alanlarında zarar yapan böceklerin sayıları, meyve bahçelerine kurulan istasyonlar tarafından teknik personele anında gönderilecek.

Zararlı böcekler artık makineler tarafından tespit edilip sayılacak

Projenin detayları hakkında bilgi veren Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, "Tarımsal alanlarda hastalık ve zararlıları tespit etmek için 30 ilçemizde teknik elemanlar arazide sürekli görev yapıyor ve mücadele zamanının tespiti ile ilgili teknik analizler gerçekleştiriyor. Yıllardan beri devam eden bu çalışmalar bu proje sayesinde hem daha etkili, hızlı ve doğru şekilde yapılacak hem de personel, iş gücü, araç ve yakıt gibi masraflar önemli ölçüde azalacak. Proje ile teknik personel, araziye çıkmadan istenilen aralıklarda anlık olarak ana zararlı yoğunluğunu ve takibini cep telefonuna yüklediği mobil uygulama ve web tabanı üzerinden görebilecek. Bu sayede ekonomik zarar eşiği süreci anlık takip edilerek mücadelenin zamanında yapılması sağlanacak" dedi.

Kapsamı genişleyecek

Projenin ilk başta “İyi Tarım Uygulamaları” yapan alanlarda gerçekleştirileceğini ifade eden Altunoğlu, “Özellikle pandemi içerisinde dijitalleşme sürecine girerek personelin araziye çıkmadan evinde/iş yerinde zararlı yoğunluğu ile ilgili bilgi edinmesi, gerektiğinde zararlı ekonomik eşiğe ulaştığında evinde/işyerinde bakanlığımız yazışma sisteminden mücadele ilanı sürecinin başlatması mümkün olacak” dedi.

Projenin şimdilik mandarinde “Akdeniz meyve sineği”, üzümde “salkım güvesi”, zeytinde “zeytin sineği” ve "zeytin güvesi”, ayvada “ayva iç kurdu” zararlılarını kapsadığını söyleyen Altunoğlu, ilerleyen zamanlarda uygulama alanıyla beraber kapsamın da genişleyeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse ediliyor

Projede beraber çalışılan teknoloji firması yetkilisi Mert Demirel ise İzmir Tarım İl Müdürlüğü için özel olarak oluşturulan yazılımdan ve sistemin işleyişinden bahsederek katılımcılara bilgiler verdi. Proje “İyi Tarım Uygulamaları” gerçekleştiren üreticileri dijital yenilikler ile tanıştırmak ve tarımda dijitalleşmenin kamu eliyle yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Tamamen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen projede kullanılacak olan data hatları da imzalanan protokol çerçevesinde İzmir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından karşılanıyor.