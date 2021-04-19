İzmir’de 35 projeyle tarımda iz bırakılacak

İzmir’de 2021 yılı içerisinde tarımda gerçekleştirilecek projelerin “Tarımda 35’in İzi” adıyla düzenlenen lansman toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “İnşallah bu projelerimizin sadece bu yıl için İzmir ekonomisine katkısı 200 milyon lira olacaktır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında İzmir tarımında gerçekleştirilecek 20 milyon TL değerindeki projelerin “Tarımda 35’in İzi” adıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen lansman toplantısında konuştu. Toplantıya; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ile üreticiler de katıldı.

35 projenin, İzmir’in tarım sektörüne katacağı değere olan inancının tam olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Çünkü İzmir; katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı, tarımsal kooperatifleşmeyi başarabilmiş, sahada rekabet gücünü artırmış ve sürdürülebilir üretimi bünyesinde barındıran önemli bir tarım kentimiz. Bu projeler de inşallah, İzmir’imizin gücüne güç, üretimine ve ekonomisine değer katacak, önemli adımlar olacaktır” ifadelerini kullandı. Pakdemirli, sadece bu yıl için projelerin İzmir’e katkısının 200 milyon lira olacağını belirtti.

“İzmir’in potansiyelini biliyoruz”

İzmir’in 3,3 milyon dekar işlenen tarım alanıyla, birçok ürünün üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"İzmir, süt üretiminde Türkiye’de 2’inci, büyükbaş varlığında 3’üncü sırada. Ayrıca İzmir’de, sanayi ve üniversite işbirliği ağının gelişmiş olması, şehre tarımsal altyapının gelişmesinde büyük bir katkı sağlamaktadır. Yine tüm sektörlerde olduğu gibi İzmir’de tarım sektöründe teknolojiyi kullanım oranı da oldukça yüksektir. Ege’nin bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin yüksek olması, İzmir’i tarımsal ticaret konusunda da ön plana çıkarmıştır. 2020’de tarımsal ihracatımızın yaklaşık yüzde 14’ü İzmir’den yapılmıştır. Böylece yaklaşık 3 milyar dolara ulaşan tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile İzmir’imiz, Türkiye’de 2. sırada yer almakta. Bakanlık olarak biz de İzmir’in bu potansiyelini biliyor, kaliteli üretimini destekliyor ve yeni hedeflerle İzmir tarımına güç katmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde hiç şüphesiz, İzmir’imiz tarımsal üretimde lokomotif şehirlerden olmaya devam edecektir.”

İzmir’de 387 ton patates dağıtımı

Ramazan ayının hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla patates, soğan ve çeltik yetiştiricilerinin depolarında bulunan arz fazlası ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile almaya başladıklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Patates ve soğanları, 81 ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine, valiliklerimiz üzerinden dağıtıyoruz. İzmir’de ise ihtiyaç sahibi ailelere 387 ton patates dağıtımı gerçekleştirdik. Bu uygulama ile üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önlerken, diğer taraftan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ürünlerin ücretsiz ulaşmasını sağlayarak, sosyal devlet görevimizi de yerine getiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“İzmir’de coğrafi işaret tescilli 25 ürün”

İzmir’de coğrafi işaret tescilli 25 ürün olduğunu, İzmir’in coğrafi tescilli ürünler sıralamasında ise ülkemizde 3. sırada yer aldığını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Başvuru aşamasındaki 20 ürünün daha coğrafi tescil almasıyla birlikte İzmir’in tarımını markalaştırmaya devam edeceğiz. Tarım sektöründe İzmir ile övündüğüm çok önemli bir konu var. O da tarımda köklü ve güçlü bir örgütlenme kültürüne sahip olması. Biz de bu yönü dolayısıyla, bakanlık olarak İzmir’deki tarımsal kooperatiflere bugüne kadar toplam 34 milyon hibe ve kredi desteği sağladık” sözlerine yer verdi.

Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi

“Dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı ‘Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’ni Dikili ilçesinde 3 milyon 29 bin m alanda hayata geçiriyoruz” diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İnşallah, bu yatırım sayesinde 3 bin 500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak. Ayrıca bitkisel üretim desteğinde önemli artışlar sağladık. 2017’de İzmir’e verdiğimiz 190 milyon lira bitkisel üretim destek ödemesini yüzde 34 artışla, 2020 yılında 255 milyon liraya yükselttik. TARSİM kapsamında çiftçilerimize 230 milyon lira prim desteği ve 176 milyon lira hasar tazminatı ödedik. Tüm bu çalışmalar, İzmirli üreticimizin gayretiyle birleşince hem üretimde hem de üretim değerinde önemli artışlar yaşandı.”

Toplam bütçe 20 milyon lira

35 projenin daha startını vererek İzmir’in değerine değer katmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam bütçesi 20 milyon lira olan bu projeler, bitkisel üretimden hayvancılığa, su ürünlerinden istihdamın artırılmasına, dijitalleşmeden yeni çeşitlerin İzmir’e kazandırılmasına kadar çok sayıda alanı kapsıyor.”

Projelerin bir kısmını anlattı

Projelerin bir kısmından bahseden Bakan Pakdemirli, “İlk olarak, ilçelerimizin dağ köylerinde, atıl ve boş bırakılan arazilerde arz açığı bulunan ve katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi için Üreticiye Kazanç, Tüketiciye Sağlık, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi’ni başlatıyoruz. Besin değeri ve sağlık açısından zengin olan kurutulmuş meyvelerin üretimini yaygınlaştırmak için Bergama Belediyemizin de katkılarıyla Bergama İlçesi Jeotermal Enerji İle Sebze, Meyve, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Kurutma Tesisi Projesi’ni en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız” diye konuştu.

5 dakikada toprak analizi

Kadınları kent merkezlerinde de destekleyecekleri projenin “Yerli ve Milli Çeşitleri İzmirli Kadınlarla, Kentte, Taraçada, Balkonda, Kırsalda, Bahçede, Tarlada Toprakla Buluşturuyoruz Projesi” olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Böylece evlerimizin balkonlarını, teraslarını tarımsal üretime dâhil ederek hemşehrilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlayacağız. Tire Dijital Toprak Analiz Cihazı Projesi ile de Tireli üreticilerimizin bahçelerinde, tarlaların da 5 dakika içinde toprak analizini yapacak, gübreleme tavsiyesinde bulunarak çiftçilerimizin etkin gübreleme yapmasını sağlayacağız. İşte hepsini burada sayamayacağım, 35 projemizin tamamını, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün dağıttığı broşürlerden ve web sitesinden takip edebilirsiniz. İnşallah her bir projemiz, İzmir’imize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.”

Projenin hedefleri

Projelerin hedeflerinden de bahseden Tarım ve Orman Bakanı, "Özellikle, İzmirli üreticilerimizi teknoloji ve dijital uygulamalara daha çok yönlendirmek istiyoruz. Kuraklık, afet ve hastalık zararlılarıyla mücadelede etkinliği artırmak istiyoruz. İstihdam potansiyelini güçlendirmek, atıl ve boş arazileri doğru değerlendirmek, kentsel tarıma katkı sunmak, kısıtlı su kullanımını teşvik edecek uygulamaları yaygınlaştırmak, yeni bitki deseniyle üreticiyi tanıştırmak da temel hedeflerimiz arasında. Yine, salgının zorlayıcı etkisine rağmen, üretimin devamlılığını sağlamak, gençleri tarımsal üretime çekerek tarım nüfusunun yaş ortalamasını düşürmek şeklindeki amaçlarımızla da İzmir’in rehber bir şehir olma özelliğini devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Fidan ve tohum dağıtımı

Bugün İzmirli çiftçilere fide ve tohum dağıtımı da gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

“Dağıtacağımız tohum ve fideler, bakanlığımızın araştırma enstitülerinde geliştirilen çeşitler ve gen bankalarında muhafaza edilen yerel tohumlarından oluşmaktadır. Yani bugün Ege’nin tohumlarını ve fidelerini, Ege’nin çiftçileri ile buluşturuyoruz. Bu kapsamda; bütçesinin yüzde 75’i, bakanlığımız hibesiyle desteklenen, Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 1 milyon 200 bin domates, biber, patlıcan fidesi ile 438 kg bamya ve kavun tohumunu çiftçilerimize teslim edeceğiz.”

15 bin kadın üretici

Salep, Stevia ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Projeleri kapsamında, 164 bin 800 fide ile birlikte toplamda 200 kg anason, rezene, kimyon, adaçayı, kekik, stevya, ekinezya ve salep soğanı tohumunu üreticiyle buluşturacaklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Ayrıca, bakanlığımız tarafından bütçesinin tamamı hibeyle desteklenen Yerli ve Milli Çeşitleri İzmirli Kadınlarla Toprakta Buluşturuyoruz Projesi kapsamında da, 320 bin ata tohumlarından yetiştirdiğimiz; domates, biber, patlıcan ve hıyar fidesini geçen hafta 15 bin kadın üretici ile buluşturduk” diye konuştu.

“Milli servet”

Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de “Bu tür destek ve projelerin uygulamaya konması, ilimizin tarımına ve üretime verilen desteğin somut örnekleridir. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarım sektörünün ilimize, bölgemize istihdam ve ekonomiye katkı açısından büyük önem taşıyor. Böylesine stratejik önemdeki sektör açısından bölgemizin potansiyeli milli servet olarak görülüyor. Bu milli serveti değerlendirmek için hepimize görevler düşüyor” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye, liderliğini sürdürüyor”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de, pandemiden tarım sektörünün de etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Gelişmelere rağmen tarımsal hasılada Avrupa liderliğimiz ve dünyadaki ilk 10 ülke olmamız devam ediyor. Tarım, yapısal değişim ve dönüşüm çalışmaları ile beraber ortaya konulan etkin ve kararlı politikalar sonucunda ekonomimize katkılar sağlayan sektör durumundadır. Çok sayıda tarım ürününde Türkiye, dünya liderliğinde sürdürmektedir. 2020’de, bitkisel üretim miktarı bir önceki yıla göre 9 milyon ton artarak 126 milyon tona ulaştı. Ülke genelinde işlenen tarım alanı 371 bin dekar, tarla bitkileri için kullanılan tarım arazileri 2 milyon 200 bin dekar artış gösterdi. Tarımsal hasıla bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333 milyar liraya ulaştı. Bu gelişmelerin arkasında İzmir’de ve Anadolu’nun birçok yerinde alın teri ve emeği ile üretim yapan çiftçilerimizin de katkısı bulunuyor” dedi. Toplantı sonunda, İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen üreticilere temsili fidan hediye çekleri verildi.