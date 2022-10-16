İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hazırlanan “Sanayide Kadın Eli Projesi” çerçevesinde “İzmir sanayide kadın elini arıyor” açık çağrısı ile başvuru almaya başladı.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartının kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını sağlamak olduğuna dikkat çeken TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, Türk sanayisinin kadın eliyle daha da güçleneceğini kaydetti. Öztezel, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurten Öztürk başkanlığında, sanayide kadın istihdamını artırmak üzere hazırlanan ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’nde pilot il olarak yer almak bizleri son derece heyecanlandırdı. Projemiz, İzmir’de kadınlarımıza istihdam alanlarında kendilerine sınır koymamaları gerektiğini, sanayinin tüm alt sektörlerinde bilgi ve becerilerini artırıp istihdam imkânına kavuşma şansları bulunduğunu ifade eden önemli bir proje. Bu proje ile bize dayatılan kalıpları hep birlikte kıracağız. Projemiz tam bir kazan-kazan projesi. ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ ile hem İzmir’de sanayi sektörünün donanımlı iş gücü ihtiyacı karşılanmış olacak hem de sanayide kadın sayısının artması ile ülke ekonomisi için artı değer sağlanmış olacak. Bu çok kıymetli bir katkı” diye konuştu.

"Talepleri toplamaya başladık”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliği sağlanmasını temel mesele olarak gördüklerini söyleyen Öztezel, “Ülkemizin sadece ekonomik alanda atılım yapması değil, sosyo-kültürel olarak da gelişmesi için kadınların iş hayatında olması şart. Bu projemiz ile istihdama hiç katılamamış ya da iş arayışında olan kadınlarımıza eğitim ve iş imkânı sağlıyoruz. Proje için pilot il seçilen İzmir’de TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu olarak ‘İzmir sanayide kadın elini arıyor’ açık çağrımız ile eğitim almış ancak istihdama katılamamış, çalışmaya istekli kadınlar ile meslek lisesi, lise mezunu ve eğitimi devam eden gençler, işsiz kalmış kadınlara temel eğitim vererek en seçkin sanayi kuruluşlarımız ile eşleştirmeyi hedefledik. Bu amaçla açık çağrımız ile talepleri toplamaya başladık” dedi.

"Kadın istihdamının binin üzerinde olacağına inanıyoruz"

Sanayide Kadın Eli Projesi İzmir İli Proje Koordinatörü Gülesin Atalay ise sanayideki nitelikli ara personel ihtiyacının kadın istihdamıyla gerçekleşeceğini belirtti. Sanayide kadın eli projesinin asıl amacının ’Kadın yapamaz’ denilen erkek egemen işgücü olan sanayi sektöründe paradigma değişikliği gerçekleştirmek ve kadınların sanayideki varlıklarını nitelik ve yetkinliklerini geliştirerek artırmak olduğuna değinen Atalay, “Sanayi kuruluşlarının temel ihtiyacı olan nitelikli ara personel ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Şu ana kadar 17 firmayla iyi niyet protokolü imzalanarak ihtiyaç analiz anketleri yapıldı. Kuruluş temsilcileri projeye destek vermek için hazır olduklarını belirtti. Sanayi kuruluşlarının yoğun ilgisi ve desteği ile İzmir’de kadın istihdamının binin üzerinde olacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak farklı sektörlerden kadın sanayicilerden oluşan çalışma grubu ile geliştirilen projenin İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Tire ve Torbalı Ticaret Odaları gibi çok güçlü paydaşları mevcut. Sanayide kadın istihdamını artırmak hedefiyle yola çıkılan “Sanayide Kadın Eli Projesi” için başvuru yapmak isteyen kadınlar, https://www.sanayidekadineli.org/izmir/ internet adresinden bilgi alabiliyor, 0232 481 1019 No’lu telefondan ve kurumsaliletisim@itb.org.tr mail adresinden kayıt yaptırabiliyor.