İzmir-Midilli turunun biletleri satışa çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün koordine edeceği İzmir-Midilli gemi seferlerinin ilki 17 Haziran Cuma günü yapılacak. Yaz boyunca her hafta cuma günleri 09.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan kalkacak 404 yolcu kapasiteli İhsan Alyanak yolcu gemisi, yaklaşık 2 saat 45 dakikalık seferle Midilli’ye varacak. Gemi, pazar günleri saat 17.30’da da Midilli’den İzmir’e hareket edecek. İlk seferin biletleri, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışa sunuldu. Ayrıca 9 Haziran Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı’nda açılacak İZDENİZ satış ofisinde de elden bilet alınabileceği belirtildi.

Gidiş-dönüş bilet ücreti 85 Euro

Midilli turlarından, yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olan vatandaşlar yararlanabilecek. Gidiş-dönüş bilet ücreti 85 Euro, tek yön bilet ücreti ise 50 Euro olarak belirlendi. 7-12 yaş grubu çocuklar için yüzde 50 indirim uygulanacak. 0-6 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebilecek.

İlave sefer de olabilir

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yolcu yoğunluğunun yüksek olması durumunda cuma ve pazar günleri günübirlik sefer programına da geçilebileceğini belirterek, buna yönelik çalışmaların yapıldığını bildirdi.

İZDENİZ yönetimi, kentte faaliyet gösteren turizm acentesi sahiplerini ve temsilcilerini de seferler hakkında bilgilendirdi.