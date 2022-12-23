İzmir iş dünyası asgari ücret artışını değerlendirdi, enflasyonla mücadele vurgusu yaptı

İzmir’deki iş dünyasının temsilcileri, asgari ücretin net 8 bin 506 TL olarak açıklanmasını değerlendirerek, yeni ücretin hayırlı olmasını diledi, enflasyonla mücadele ve vergi dilimlerinin yeniden gözden geçirilmesinin mesajını verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, asgari ücretin net 8 bin 506 TL olarak açıklanmasını değerlendirdi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, kararın hayırlı olmasını dileyerek, enflasyonla mücadelenin önemli olduğuna dikkat çekti.

“Vergi dilimlerinin enflasyona paralel olarak güncellenmesini ve teşvik paketi bekliyoruz”

Özgener, “Ülkemizde istihdamın önemli bir bölümünü, asgari ücretli çalışanlar oluşturuyor. Bu çerçevede, asgari ücretin yaklaşık yüzde 55 düzeyinde artırılarak net 8 bin 506 TL’ye yükseltilmesinin hayırlı olmasını diliyor, asgari ücret ile çalışanların finansal zorluklarının giderilmesi açısından memnuniyetle karşılıyoruz; ancak çalışanların alım gücünün korunması için enflasyonla mücadelenin sürdürülmesini kaçınılmaz olarak görüyoruz. Bununla birlikte, istihdam maliyetlerinin yanı sıra enerji ve hammaddede yaşanan artışlara bağlı olarak işletme sermayeleri küçülen, finansmana erişimde zorlanan işverenin üzerindeki yük her geçen gün daha da artıyor. Asgari ücret artışıyla birlikte, vergi dilimlerinin de enflasyona paralel olarak güncellenmesini ve mevcut asgari ücrete yönelik desteğin de artırılması için hızlı bir teşvik paketi açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

"Asgari ücretteki vergi ve primlerin de gözden geçirilmesini bekliyoruz"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de, çalışanı enflasyona ezdirmemek için yapılan zammın yerinde olduğunu belirtti.

“Zam oranı kadar enflasyonla savaşmak da büyük önem arzetmektedir” diyen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “İstihdam noktasında işverene de hassasiyetle yaklaşılacağından şüphemiz yok. Asgari ücretteki vergi ve primlerin de gözden geçirilmesini bekliyoruz. Yapılan zam oranının çalışanlarımızı rahatlatacak olmasından son derece memnuniyet duymaktayız; ancak zam oranı kadar enflasyonla savaşmak da büyük önem arzetmektedir. Enflasyonla mücadele de alım gücünün arttırılmasında destek olacaktır. Ayrıca enflasyonla mücadelede doğru enstrümanlar kullanılarak tedbir alınmazsa, yapılan asgari ücretin ne yazık ki bir anlamı olmayacak” dedi.