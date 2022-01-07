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İzmir, çoban ateşini yaktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mera İzmir projesinin ilk etabında Bergama ve Kınık’tan 258 çobanla sözleşmeli süt alımı anlaşması imzaladı. "Bir çoban ateşi yaktık" diyen Başkan Soyer, "Bu yıl içinde 12,5 milyon litre küçükbaş hayvan sütü alımı yapacağız. Kooperatiflerimiz aracılığı ile yaklaşık bin 500 çobanımızla sözleşmeli süt üretimi anlaşması yapıyoruz. Ayrıca 5 bin 300 kara sığır ve 50 bin koyunu da satın alacağız" dedi.

Ekonomi 07.01.2022, 13:34
İzmir, çoban ateşini yaktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mera İzmir projesinin ilk etabında Bergama ve Kınık’tan 258 çobanla sözleşmeli süt alımı anlaşması imzaladı. "Bir çoban ateşi yaktık" diyen Başkan Soyer, "Bu yıl içinde 12,5 milyon litre küçükbaş hayvan sütü alımı yapacağız. Kooperatiflerimiz aracılığı ile yaklaşık bin 500 çobanımızla sözleşmeli süt üretimi anlaşması yapıyoruz. Ayrıca 5 bin 300 kara sığır ve 50 bin koyunu da satın alacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka bir tarım mümkün" vizyonu kapsamında Bergama ilçesi Örenli Mahallesi’nde üretici ve çobanlarla bir araya geldi. Burada, Mera İzmir projesini lansmanı yapan Başkan Soyer, kuraklık ve yoksulluk mücadelesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini öğrenmek için envanter çıkarttıklarını, bu uygulamanın hiçbir yerde hiç kimse tarafından yapılmadığını belirtti. 10 kişilik ekibin köy köy dolaşıp tespit yaptığını kaydeden Soyer, 946 köy ziyaretinin 584’ünde mera hayvancılığının devam ettiğinin belirlendiğini, 4 bin 160 çobanla görüşüldüğünü ifade etti. 110 bin 430 keçi, 352 bin 185 koyun, 15 bin 489 kara sığır olmak üzere en az 478 bin 104 mera hayvanı olduğunun tespit edildiğini, bu verilerin Sasalı’da kurdukları İzmir Tarımı Geliştirme Merkezinde bir araya getirildiğini dile getiren Başkan Soyer, "Nerede, hangi üreticiden ne kadar süt alınacağımızın tespiti yapıldı. Bu verileri Baysan şirketimize teslim ettik ve satın alma planı yapıldı. Bu yıl içinde 7,5 milyon litre koyun sütü, 5 milyon litre keçi sütü olmak üzere 12,5 milyon litre küçükbaş hayvan sütü alımı yapacağız. Kooperatiflerimiz aracılığı ile yaklaşık bin 500 çobanımızla sözleşmeli süt üretimi anlaşması yapıyoruz. Ayrıca 5 bin 300 kara sığır ve 50 bin koyunu da satın alacağız. Mera İzmir projemizin ilk etabında Bergama ve Kınık’tan 258 çoban kardeşimizle sözleşmemizi imzalayacağız ve nisan ayında temin edeceğimiz sütler için şimdiden üreticiye 2 milyon 538 bin avans yaptıracağız. Diğer çobanlarımızla da teker teker bu anlaşmayı yapmaya devam edeceğiz. Alım anlaşması yaptığımız çobanlarımızın sütüne, piyasa değerinin üzerinde bir bedel veriyoruz. Piyasada 8 lira olan köyün sütüne 11 lira, 6 lira olan keçi sütüne 10 lira ödüyoruz. Baysan şirketimiz dana ve koyun alımlarında da yüzde 5 yüksek bir fiyat ödeyecek. Başka Bir Tarım sertifikasıyla şehrimizdeki milyonların kullanımına bu ürünleri sunuyor olacağız" diye konuştu.

"Tüm Türkiye’yi sarmasını diliyorum"

"Bir çoban ateşi yaktık" diyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çoban ateşinin kıvılcımlarının tüm Türkiye’yi sarmasını diliyorum. ’Başka bir tarım mümkün’ diyerek yola çıktık. ’Başka bir tarım mümkün’ derken kuraklık ve yoksullukla mücadele ettiğimiz bir tarımı anlatmak istiyoruz. Bu bereketli topraklar, bu güzelim coğrafyayı, bu yeraltı sularını nasıl oldu da kuruttuk? Biz yaptık bunu. Kendi kendimize kuruttuk. Çünkü yanlış ürün deseniyle yola çıktık. İşin kolayına kaçtık. Dışarıdan ithal ettiğimiz tohumlara razı olduk. Şimdi de kuruyan göletlerimiz, çekilen yeraltı sularımızla çaresizlik içinde kıvranır duruma geldik. Öyle bir düzen kuruldu ki tarımda, sadece büyük ölçekli sanayisini yapan firmalar kazanıyor. Küçük üreticiyi kooperatif çatısı altında toplamak lazım. Bir yandan kuraklıkla mücadele ederken ve yerli tohum ve hayvan ırklarına dönerken, bir yandan da küçük üreticimizi korumaya gayret ediyoruz."

Hüsnü Şenlendirici’den klarnet dinletisi

Başkan Soyer, daha sonra çoban giysisi kepenek giyerek projenin ilk etabında 258 çobanla sözleşmeli süt alımı anlaşması imzaladı. Üretici ve çobanlarla sohbet ederek alanı gezen Soyer, ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet dinletisine katıldı. Lansmanda üreticilerin hazırladığı yöresel lezzetler de tadıldı.

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