İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret net 3100 lira olarak uygulanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun.'' ifadesine yer verdi.

