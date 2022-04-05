İz İletişim’e yeni Genel Müdür

İletişim sektörünün önde gelen temsilcilerinden İz İletişim’de, üst düzey bir atama gerçekleştirildi. 6 yılı aşkın süredir şirket bünyesinde farklı pozisyonlarda pek çok sorumluluk üstlenen Aslı Öztürk, İz İletişim Genel Müdürü oldu.

‘Değişimi yönetme’ ve ‘değer üretme’ odağıyla kültürel dönüşüm adımları atan İz İletişim, 12’nci yılına yeni bir üst yöneticiyle giriyor. 2016 yılından bu yana İz İletişim’de farklı görevler üstlenen, 2 yılı aşkın süredir de ajansın İcra Kurulu Üyesi olarak çalışan Aslı Öztürk, şirketin Genel Müdürü olarak atandı.