İYİMSER HAVA KORUNUYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “İyimser hava korunuyor” değerlendirmesinde bulundu.
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ABD’de şirket satın alma faaliyetlerinin ön planda olması ve aşı faaliyetlerinden gelen olumlu haberler dün risk iştahını desteklerken iyimserliğin yeni güne de yansıdığını görüyoruz. Bu noktada Çin’den gelen sanayi üretimi rakamlarının beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koyması pozitif havanın korunmasını sağlıyor. Ancak yatırımcıların özellikle yarınki Fed toplantısından çıkacak açıklamalara odaklanması yukarı yönlü eğilimin hız kesmesine neden olabilir. Fed’in yeni stratejisine açıklık getirmesi daha öngörülebilir bir zemin yaratacağı için piyasaların yön bulmasını da kolaylaştırabilir. Fakat Fed’in net söylemlerde bulunarak mevcut durumda esnek olan para politikasını belirli koşullara bağlamasını beklemiyoruz.
Öte yandan ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirtmişti. Microsoft'un TikTok'un ABD operasyonları için yaptığı teklifin Çinli ByteDance tarafından kabul edilmediğini ve verilen sürenin bugün itibarıyla dolacağını düşünürsek herhangi bir sonuca ulaşılamaması durumunda iki ülke arasındaki gerilim yeniden artabileceği için olası bir ABD-Çin gerilimini risk yaratması muhtemel konu başlıkları arasında görüyoruz. Bu noktada Oracle’ın yaptığı teklifin nasıl sonuçlanacağı ve özellikle de ABD yönetiminden onay alıp alamayacağı piyasalar tarafından yakından izlenecektir.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul güç topluyor. Küresel borsaların haftaya iyimser bir zeminde başlaması Borsa İstanbul üzerinde de kendini gösterirken BIST-100 endeksinin 1110 puanı test ettiğini gördük. Teknik açıdan 1100 puanın üzerinde kalındıkça endeksin kısa vadeli teknik göstergelerdeki iyileşmeyi de yansıtır şekilde yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde 1120 puanın aşılması bu noktada çok daha iyimser bir tablo ortaya koyacaktır. Endeksin genel hatlarıyla yurtdışından belirgin bir ayrışma yaşamasını beklemediğimiz için küresel risk iştahının seyri Borsa İstanbul açısından da önem arz ediyor. Dolayısıyla aşı umutlarının yüksek olmasının lehte bir zemin yarattığını düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD 1,1900 sınırında. Geride bıraktığımız haftada ECB’nin değerli EUR’ya müdahale yönünde bir sinyal vermemiş olması paritenin çok daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Ancak Euro Bölgesi’nden gelen veriler ekonomik aktivitenin henüz istenen seviyenin uzağında olduğunu gösteriyor. Bu noktada, dün Euro Bölgesi sanayi üretiminin beklentilerden kısmen daha iyi rakamlar ortaya koysa da yıllık bazda %8’e yakın geri çekilme göstermesi dikkat çekti. Ekonomik aktivite zayıf seyrederken EUR’nun daha fazla değer kazanmasının bölge ekonomisi için risk teşkil edebileceğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla kısa vadede paritede yukarı yönlü hareket alanı görüyor olsak da şimdilik 1,20’nin üzerinde kalıcı rakamlar oluşmasının çok kolay olmayacağına inanıyoruz.
TL destek bulmakta zorlanıyor. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunda yaptığı indirime tepkisi sınırlı kalan TL, dolar karşısında 7,50 sınırında işlem görmeye devam ediyor. Teknik açıdan bakıldığında bu seviyenin üzerindeki kapanışların kısa vadeli göstergelerde daha fazla bozulma yaratabileceğini söylemek mümkün. Öte yandan veri tarafında ise Nisan ve Mayıs aylarında yıllık bazda yaşanan çift haneli daralmaların ardından kısıtlamaların azaltılmasıyla ilk kez Haziran ayında pozitife dönen sanayi üretimi Temmuz ayında ise %4,4 artış gösterdi. Böylece öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin belirgin şekilde toparlanma göstereceğine yönelik sinyaller vermeyi sürdürdü. Ancak likidite kanalı ile başlatılan parasal sıkılaşma özellikle kredi büyümesinin ivme kaybetmesine yol açabileceğinden yılın sonunda pozitif bir rakam görme ihtimalimizi yüksek bulmuyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın güç topluyor. Dolar endeksindeki durgunluğa bağlı olarak yukarı yönlü denemelerini sürdüren ons altın teknik görünümün anlamlı şekilde iyileşmesi için gerekli gördüğümüz 1960 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Bir süredir ağırlıklı olarak 1930-1960 dolar aralığında hareket eden ons altında bu bandın herhangi bir yöne doğru kırılması o yöne doğru daha güçlü bir fiyat hareketi görebileceğimize işaret ediyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında 1960 doların üzerinde kalınması durumunda altının kısa vadeli teknik göstergelerde oluşması muhtemel iyileşmeye paralel olarak yönünü daha net bir şekilde yukarı çevirmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak güvenli liman arayışını azaltmasına paralel olarak aşı faaliyetlerinden somut bir kararın çıkması durumunda bunun ons altında satış baskısı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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