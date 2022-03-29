İyilik Treni’nin dördüncü seferi, Afganistan’a uğurlanacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 25 sivil toplum kuruluşunun imkanları sayesinde, insani yardım malzemeleri taşıyan İyilik Treni, dördüncü seferi için Afganistan’a uğurlanacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başta Türk Kızılay olmak üzere bir araya gelen 25 sivil toplum kuruluşunun Afganistan halkının beslenme, giyinme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha insani şartlarda yaşamalarını temin etmek amacıyla İyilik Treni’nin 4. seferini hazırladı. “İyilik Yolunda, Hep Bir Aradayız” ilkesi ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemeleri, 3 trenden oluşan 4. seferle yeniden Afganistan yolunda.

1.478 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. yardımlarını içeren ve 68 konteynerden oluşan İyilik Treni’nin 4. seferi yola çıkmaya hazırlanıyor. İnsani yardım malzemeleri, yarın, Tarihi Ankara Garı 1. Peron’da, yardıma muhtaç Afganistan halkına doğru yola çıkacak. Uğurlama töreni, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve İyilik Treni’ne destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.