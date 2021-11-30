İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim-öğretime verilen 1 günlük arada "Doğa'm Evimde" ile eğitimlerine devam etti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, "Doğa’m Evimde" uzaktan eğitim programıyla eğitim-öğretimde kayıp yaşamadı.

Uluslararası birçok ödülün sahibi "Doğa’m Evimde" online eğitim platformu ile eğitimde engel tanımayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, derslerine kesintisiz devam edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, "Doğa'm Evimde" ile öğrencileriyle hep bir arada olmaktan ve eğitim süreçlerinin aksamamasından dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.