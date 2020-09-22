İTSO’dan eğitim protokolü
İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI (İTSO), ÜYELERİNE AVANTAJ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine avantaj sağlamaya devam ediyor.
İTSO ile Abel Eğitim Kurumları arasında imzalanan protokol kapsamında İTSO üyelerinin, Fen ve Teknoloji Koleji’ne yapacakları kayıtlarda çeşitli indirimler ve kampanyalar sağlanacak.
Protokol töreninde bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin ve ailelerinin avantajlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Gün geçtikçe eğitim kalitesini artıran şehrimizde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmelerine fayda sağlayabilmek için bu gibi eğitim protokollerimizi önemsiyoruz. Eğitim protokolümüzde üyelerimizin çocuklarının bağlı Fen ve Teknoloji Koleji’ne kayıtlarında indirimler ve çeşitli kampanyalar sağlanacaktır. İmzalanan protokolün odamıza, üyelerimize ve kurumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0