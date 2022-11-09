İTO’nun seçim günü yoğunluğu

İstanbul Ticaret Odası meslek komitelerinde görev yapacak temsilcileri seçmek için sandık başına gitti. Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) yapılan seçimler yoğunluk oluşturdu. Özellikle araçlarıyla gelenler yollarda araç trafiği oluşturdu. Ayrıca oy kullanmak için fuar merkezine yönelen iş insanları girişlerde kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri, Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) başladı. Şirketler, İTO’da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanmaya geldi. Fuar merkezinde oy kullanmaya gelenler yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğun trafikten dolayı bazı araçlar caddede park buldu. Fuar merkezine girmek isteyenler girişlerde yoğunlukla karşılaştı. Sandık başına giden iş insanları yoğun taleple karşılaştıklarını belirtti. İş insanları geçtiğimiz İTO seçimlerine göre yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Bugün akşam 17.00’den itibaren açılmaya başlayacak 247 oy sandığı, İTO’daki 81 Meslek Komitesi Üyelerini ve bu komitelerden İTO Meclisi’nde görev alacak isimleri belirleyecek.

Oy kullanmaya gelen Mahmut Yıldız, "Oylarımızı kullanmaya geldik. Silivri’den geliyorum, 2 saatte geldim. Normalde 45 dakikaya geliyordum. Buraya ulaşmakta çok zorluk çektik. Seçime yoğun bir talep var" dedi.

Turgay Gül, "Geçtiğimiz yıllardaki seçimlere göre çok fazla bir yoğunluk var. Böyle taleple karşılaşmaktan dolayı mutluyuz, herkesin kendi sektörüne sahip çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Ahmet İbaç, "Çok güzel bir birliktelik var, herkes seçime katılım göstermiş. Sektörlerimiz daha çok güçleniyor. İnşallah hayırlısı olur" dedi.