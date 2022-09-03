İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: "İstanbul’un spor kulüplerine katkı sağlamaya çalışıyoruz"

Galatasaray Kongre Üyesi olan İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Komite Üyeleri, Mustafa Manav’ın düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk katıldı.

Galatasaray Kongre Üyesi olan İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Komite Üyeleri, İTO Meclis Üyesi Mustafa Manav’ın öncülüğünde İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Programa İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç,, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve çok sayıda Galatasaray Kongre Üyesi İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Komite Üyeleri bir araya geldi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası son dönemde özellikle İstanbul’da ki büyük kulüplerin seçim süreçlerinde çok efektif bir şekilde devreye girdi. Burada toplantıyı tertip eden Mustafa Manav beyin belirttiği gibi birçok kulübe İstanbul Ticaret odasından üye olan arkadaşlarımızın belli yönetim organlarına girmesi için bütün gerekli katkıları verdiler takım ayrımı gözetmeksizin. Çünkü neticede İstanbulluyuz ve İstanbul’un spor kulüplerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul ticaretin, eğitimin, finansın turizmin, kültürün başkenti olmakla beraber sporun da başkentidir. Bu kimliğini öne çıkartmak için yaptığımız çalışmaların en önemli motive eden tarafı da budur. Çünkü çağın gereği olaraktan spor ve ticaret örgütleri birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışırlarsa bunun gerçekten çok olumlu neticeleri ortaya çıkıyor” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Şekib bey çok güzel özetledi. Sporun ve ekonominin birlikteliğini anlattı. Her ikisinin de birbirine enerji verdiğini dolayısıyla da ikisinin birlikte büyüyeceğini, büyümesi gerektiğini ifade etti. Doğrudur 2000 yılında alınan UEFA Kupası ve Süper Kupa Türk sporunun dünyadaki imajı olmuştur. Her yerde konu futbola geldiği zaman özelliklede Müslüman dünyada hep Galatasaray’ın ismi önde gitmiştir. Galatasaray’ın bu manada ülkesine verdiği katkıdan hepimiz gururluyuz. Sporun kendi içerisinde bir ekonomik dünyası var özellikle futbolun ekonomisi son yollarda korkunç bir seviyede büyüdü.” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Manav, “İstanbul Ticaret Odası’nda Galatasaraylı kongre üyeleri var. Ayrıca komite içerisinde Galatasaraylı kongre üyeleri var. Seçimden önce Dursun başkanın desteklenmesi kararı alındı. Bizde hem meclis üyesi hem de Galatasaray kongre üyesi olarak hem organizasyon hem de destekleme çalışmalarında bulundum” dedi.