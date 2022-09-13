İTO Platformu’nun başkan adayı yeniden Şekib Avdagiç oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Platformu, 9 Kasım’da yapılacak Oda seçimlerinde başkan adaylarının Şekib Avdagiç olduğunu duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Platformu, 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 21’inci Dönem Oda seçimleri öncesi İTO Başkan adaylarının, mevcut Oda Başkanı Şekib Avdagiç olduğunu duyurdu.

İTO Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İTO seçimlerinin Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) 9, 10 ve 11 no’lu salonlarında gerçekleştirileceği hatırlatılarak, İTO Platformu’nun bir kez daha Şekib Avdagiç başkanlığında seçim çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, “İTO Platformu; MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON’un yanı sıra İGİAD, ASRİAD, MMG, GİV, PAGEV, EVSİD, Meslekte Birlik başta olmak üzere çok sayıda vakıf ve dernekten oluşan bir platformdur. Platformun 21. dönem ortak başkan adayı İTO Başkanı Şekib Avdagiç’tir” denildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, İTO Platformunun Haliç Kongre Merkezi’nde bulunan seçim ofisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “9 Kasım 2022 tarihinde yapılacak İstanbul Ticaret Odası seçimlerinin İstanbul’umuz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.