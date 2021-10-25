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İTO Başkanı Şekib Avdagiç’den kamu bankalarının faiz indirimine dair açıklama
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ’’200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı’’ dedi.
Ekonomi 25.10.2021, 13:56
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ’’200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı’’ dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankalarının faiz indirimine ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ’’TCMB’nin faiz indirim kararının, kamu bankaları tarafından desteklenmesi iş dünyamızın yeni yatırımlarını teşvik edecek. 200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı’’ dedi.