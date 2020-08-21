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İTO Başkanı Avdagiç’ten doğalgaz keşfine ilişkin değerlendirme

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ, “İŞ DÜNYASI OLARAK İNANIYORUZ Kİ BULUNAN DOĞALGAZ REZERVİ, ‘MAVİ VATAN’IMIZIN YENİ ZENGİNLİĞİNİN İLK KEŞFİDİ. CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜÇLÜ LİDERLİĞİNDE ORTAYA KONULAN BU BAŞARI, TÜRKİYE İÇİN EKONOMİK ANLAMDA DA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICIDIR" DEDİ.

Ekonomi 21.08.2020, 15:55
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İTO Başkanı Avdagiç’ten doğalgaz keşfine ilişkin değerlendirme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyası olarak inanıyoruz ki bulunan doğalgaz rezervi, ‘mavi vatan’ımızın yeni zenginliğinin ilk keşfidi. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Karadeniz’deki Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine ilişkin olarak, “Bu tarihi adım, Türkiye’nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda yıllardır estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur. İş dünyası olarak inanıyoruz ki bulunan doğalgaz rezervi, ‘mavi vatan’ımızın yeni zenginliğinin ilk keşfidir” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, rezerv keşfini 21. yüzyılın Türk çağı olmasının işaret fişeği olarak niteleyerek “heyecan verici” diye tanımladı.

“Türkiye geçen 20 yılda enerjide stratejik bir kavşak oldu”

“Türkiye artık sadece bir enerji koridoru değil, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerdedir” diyen Avdagiç, “Güçlü Türkiye, zengin doğal kaynaklarını denizde ve karada, vatanın dört bir yanında sonuna kadar kullanma ve Türk Milletinin refahını artırmak için sunma kararlılığını göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır” diye konuştu.

Avdagiç, gaz rezervinin süreç sonunda satılabilir hale gelmesinin Türk Lirası üzerinde önemli bir baskı olan kronik cari açık sorununu hafifleteceğini kaydetti.

Enerji ithalatını düşürecek her adımın ekonomiye olumlu yansıyacağını kaydeden Avdagiç, “Enerji, başta sanayi olmak üzere tüm sektörler için önemli bir maliyet unsuru. Enerji maliyetinin düşmesi özel sektörümüzün rekabet gücünü artırır bu da ihracatı artırmak için önemli parametredir” dedi.

“Kendi enerji kaynağımızı daha fazla üretim için kullanacağız”

Avdagiç, şunları söyledi: “Türkiye, enerji ithalatı için yılda 41 milyar dolar fatura ödeyen bir ülke. Tespit edilen doğalgaz rezervi Türkiye’nin enerji kaynak çeşitliliğini artıracağı gibi, dünya enerji sistemindeki pozisyonunu da güçlendirecek. Kendi enerji kaynağımızı dinamik özel sektörümüzle daha fazla üretim için kullanacağız. İş dünyası olarak bulunan gazın işletme fazına geçmesi ve gerekli altyapı yatırımları için gereken tüm desteği vereceğiz.”

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