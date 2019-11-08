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İTHİB, kumaş tasarımı yarışmasıyla genç yetenekleri ödüllendiriyor

Türkiye’nin uluslararası alanda ödüllü tek yarışması olan ve genç yetenekleri hem desteklemek hem de sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 14.sü düzenlenen İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışması’nın kazananları 15 Kasım akşamı görkemli bir törenle ödüllerini alacak.

İTHİB, kumaş tasarımı yarışmasıyla genç yetenekleri ödüllendiriyor

Türkiye’nin uluslararası alanda ödüllü tek yarışması olan ve genç yetenekleri hem desteklemek hem de sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 14.sü düzenlenen İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışması’nın kazananları 15 Kasım akşamı görkemli bir törenle ödüllerini alacak.

08 Kasım 2019 Cuma 14:07
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İTHİB, kumaş tasarımı yarışmasıyla genç yetenekleri ödüllendiriyor

Ticaret Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) destekleriyle İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) tarafından organize edilen yarışma sektöre yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla bu sene 14. kez kazananlarını ödüllendirecek.

Jüri koltuğunda Fatih Bilici, Zekeriya Tanrıverdi, Nomi Kleinman, Sinem Kınran Parlak, Süleyman Orakçıoğlu, Nejdet Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Siren Ertan Kayalar, Feryal Gülman, Sema Güral Sürmeli, Mustafa Sandal, Zeynep Üner, Özlem Kaya, Özgür Masur, Nur Bilen Yavuzer, Alara Koçibey, Ahu Yağtu, Fatma Filiz Tunca, Daan Roosegaarde gibi isimlerin oturacağı yarışmanın organizasyonu da Tuvana Büyükçınar imzası taşıyor.

Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara eğitim ve para ödülü verilecek. İlk üç finaliste yurt içinde 6 aylık yabancı dil eğitimi, 2020 Premiere Vision Paris fuarı ziyareti ve yurt dışında eğitim hakkı tanınacak. Ayrıca SİNGER tarafından tüm finalistlere SİNGER dikiş makinesi, seçilecek bir yarışmacıya ise SİNGER özel ödülü verilecektir.

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