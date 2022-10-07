İtalyanlar Türkiye’ye yatırım konusunda hevesli

İtalyan döküm sanayisinin önde gelen 13 firmasını İstanbul’a geldi. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilediğini söyledi.

Otomotiv, inşaat, sivil endüstri ve beyaz eşya gibi sektörlerin en önemli tedarikçilerinden İtalyan döküm sanayisinin önde gelen 13 firması, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) ve İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği’nin (AMAFOND) desteğiyle ANKIROS Fuarı için İstanbul’a gelerek en yeni ürünlerini tanıttı. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, ITA Direktörü Riccardo Landi ve AMAFOND Başkanı Fabrizio Carmagnini’nin de fuara katılım gösterdi.

Büyükelçi Giorgio Marrapodi ve ITA Direktörü Riccardo Landi, Türkiye ve İtalya arasındaki ticareti değerlendirirken, iki ülkenin coğrafi konumuna dikkat çekti.

’’Yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilendiklerini görüyoruz’’

İki ülke arasındaki ticareti değerlendiren İtalyan Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, ’’Türkiye ve İtalya arasında son yıllarda ticari hacminde sürekli artan bir trendin olduğunu görüyoruz. Özellikle yılın ilk 6 ayına bakacak olursak bu sene ticari hacmin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bunun sonraki yıllarda da devam edeceğini düşünüyoruz. Yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilendiklerini görüyoruz, firmalarımızın Türkiye’de her sektörde faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de halihazırda 600 ila bin 300 arasında İtalyan firması bulunmakta ve Türkiye’ye ciddi bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz’’ dedi.

İtalya’daki seçimlere değinen Büyükelçi Marrapodi, ’’Seçim konusunda şöyle bir yanılgı var; aslında başbakan seçilmedi, vatandaşlar başbakanı seçemiyor. Önümüzde günlerde Cumhurbaşkanı bu seçimi yapacak ve kabine oluşturulacak. İlişkilere değinecek olursak; Türkiye ve İtalya coğrafi anlamda aynı bölgeyi paylaşıyor. Bu bölgede stratejik öneme sahip. Bu bölgede her iki ülke birlikte çalışarak, siyasi anlamda problem olmadan ilişkilerin devam etmesini ümit ediyorum’’ şeklinde konuştu.

’’Türkiye ve İtalya arasındaki ticari hacim son yıllarda ciddi rakama ulaştı’’

ITA Direktörü Riccardo Landi şöyle konuştu: ’’Türkiye ve İtalya arasındaki ticari hacim son yıllarda ciddi rakama ulaşmış durumda. 2021 yılında 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ve ihracat açısından dengeli. İki ülke arasından ticari anlamda önemli ilişki söz konusu. Döküm sektörüne bakacak olursak; İtalya’nın, Türkiye’ye döküm, makine ve teknoloji konunda ciddi ihracatı var. Türkiye’deki döküm sektörü çok önemli. Metal ürünlerinde birçok ülkeye ihracatı söz konusu ve Avrupa’da üretim konusunda 2’nci sırada yer almakta. İtalyan teknolojilerinin, Türkiye’deki döküm sektörüne ciddi katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Fuarda 30 İtalyan firması yer alıyor. Bu firmalar direk ya da temsilcisiyle birlikte katılıyor. Ticari anlamda verimli bir fuar olmasını ümit ediyoruz.’’

Fuar 8 Ekim tarihine kadar devam edecek.