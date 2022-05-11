İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye’ye çeviriyor

Yılı 100 milyon dolarlık ciroyla sonlandırmayı hedefleyen Derimod, dünya markası olma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Markanın Başkan Yardımcısı Murat Zaim, yabancı markaların Türkiye’de üretim yapma planları olduğunu söyledi.

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim “2022’ye başlarken 1.3 milyar TL olan ciro hedefimizi, 1,5 milyar TL olarak revize ettik. Derimod olarak ilk kez bu yıl 100 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmış olacağız” dedi. Pandeminin ilk yılı olan 2020’yi 450 milyon TL ciro ile tamamladıklarını 2021’de ise 720 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştıklarını anlatan Zaim, bu yılın ilk dört ayında bütçelerinin üzerinde satış rakamlarını yakaladıklarını söyleyerek, “2022’ye başlarken 1.3 milyar TL olan ciro hedefimizi, 1,5 milyar TL olarak revize ettik. İlk kez bu yıl 100 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmış olacağız” dedi.

Yurt dışındaki mağaza sayısını 2023 sonuna kadar 25’e çıkarmayı hedeflediklerinden bahseden Zaim, ürün çeşitliliğini artıracaklarını belirtti.

“Bizde olmayan ama bizim koleksiyonlarımız ile eşleşebilecek dünya markalarını da yerli tasarımcıların ürünlerini de satacağız” diyen Zaim, İtalya’nın ünlü markasını Türkiye’ye getireceklerini açıkladı. Zaim, "Geox, Skechers gibi önemli Dünya markalarını Derimod’da satmaya başladık. Geox markasıyla yeni mağazalar açmayı planlıyoruz. Hedefimiz kısa sürede 100 bin çift Geox ayakkanı satmak. Ayrıca Geox’un da Türkiye’de üretim gibi çalışmaları var" diye konuştu.