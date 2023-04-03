İtalya’da 4 büyük operatör şirketine 1 milyon euro para cezası

İtalya’da rekabet kurulu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 büyük operatör şirketine rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 1 milyon euro para cezası verildi.

İtalya’da rekabet kurulu operatör şirketlerine ceza yağdırdı. Rekabet kurulu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde operatör şirketlerinin, sabit ve mobil telefon kullanıcılarının sözleşme fesihlerinde, başka bir operatöre geçişlerinde ve çifte faturalandırmalarında izlenen prosedürlerin hukuka aykırı olduğuna karar verildi. Soruşturma sonucunda Vodafone’a 400 bin euro, WindTre’ye 300 bin euro, Telecom Italia’ya 200 bin euro ve Fastweb şirketine de 100 bin euro olmak üzere toplam da 1 milyon euro tutarında para cezası verildi.

Ocak 2020 itibarıyla kullanıcıların, operatör geçişi sırasında sözleşme feshi, çifte faturalandırma ve kullanılmayan hizmetlere kesilen faturalar gibi sorunlara tepki göstermesi ve şikayette bulunması üzerine rekabet kurumu konuyu yakın takibe almıştı.