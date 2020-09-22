İtalya İle Ticaretin Virüse Yakalanmaması İçin Çalışıyoruz

EGİAD Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Aslan’ın ev sahipliğinde zoom üzerinden gerçekleşen toplantıya, 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barkan konuk konuşmacı olarak katıldı.

Avrupa Ticaretinde başı çeken, sanat, edebiyat, moda ve yemek kültürünün en önemli başkentlerinden biri olarak kabul edilen İtalya, Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin gündem maddesi oldu. Pandemi sürecinden en çok etkilenen ülke İtalya ile ticari ilişkileri devam ettirmek isteyen EGİAD temsilcileri, üyeleri için dünyanın en eski medeniyetinde süregelen iş koşullarını masaya yatırdı.

İtalya’ya ihracatta Türkiye Genelinde Yüzde 25 Gerileme Yaşanırken, Ege Bölgesi’ndeki Rakam Yüzde 12’de

İtalya'ya son 5 yılda toplam 41 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 50 milyar 928 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiş bulunmaktaydı. Türkiye ile İtalya arasında 5 yılda 93 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirilirken, dünyayı etkisi altına alan pandemi ise bu süreci derinden etkiledi.

Türkiye genelinde en çok ihracat yaptığımız ülke sıralamasında 4. sırada yer alan İtalya için 2020'nin ilk 8 ayında 4 milyar 460 milyon dolar ihracat sağlandı. EİB rakamlarına göre Ege Bölgesi’nden gerçekleşen ihracat rakamı ise, 439 milyon dolar ile yine ticaret sıralamasında 4. sırada gerçekleşti. Rakamlar, pandemi sürecinde ihracatta Türkiye genelinde yüzde 25, EİB olarak ihracatta ise yüzde 12 oranında bir düşüş yaşandığını göstermekte. Bu da Ege Bölgesi’ndeki düşüş oranının Türkiye geneline göre daha az olduğunu, İtalya ihracatında daha iyi bir noktada olunduğunu göstermekte. İkili ticarette otomotiv, kimyevi maddeler, demir çelik, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon sektörlerinin öne çıktığı görüldü. Buna göre, sektör olarak Türkiye geneli ihracat rakamları, otomotiv 1 milyar 120 milyon dolar, kimya 467 milyon dolar, demir çelik 456 milyon dolar olarak sıralanmakta. EİB oranlarına göre ise, su ürünleri ve hayvansal ürünler 68.5 milyon dolar, kimyasal ürünler 68.2 milyon dolar, iklimlendirme 40 milyon dolar, konfeksiyon ise 40 milyon dolar olarak sıralanmakta.

İtalya Ülkemizin En Önemli Ticaret Ortaklarından

Rakamsal bilançonun ışığında İtalya ile ticaretin büyük önem taşıdığını kaydeden EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye ile İtalya'nın güçlü ticaret ve ekonomik ilişkileri bulunduğuna dikkat çekti. Aslan, “Türkiye ve İtalya, Akdeniz Havzası’nda ortak çıkarları bulunan, ortak tarih ve değerleri paylaşan iki bölgesel güçtür. İki ülke bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içinde çalışmaktadır. İtalya ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından biridir. İkili ticaret hacmimiz şu anda 18 milyar dolardır. Ülkemizde 1.500’ü aşkın İtalyan sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. İtalya’dan 2002-2019 döneminde ülkemize toplam 3,7 milyar Dolar yatırım yapılmıştır. 2018 yılında ise İtalya ülkemize 523 milyon Dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişiyle Hollanda’dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Türkiye ve İtalya zaten güçlü ticaret ortakları konumunda yer almaktadır. Bu ortaklık gelecekte çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır. İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek isteyen üyelerimize ışık tuttuğumuza inanıyorum. Dış Ticaret elçileri olarak bu tip faaliyetlerle ihracatımızı öne geçirme gayretindeyiz. Yurtdışı pazarda ticari ilişkilere başlamak ya da güçlendirmek isteyen üyelerimizi bu etkinliklerle desteklemekteyiz” dedi. İki ülkenin tüm açılardan mükemmel bir ilişkisi olduğuna işaret eden EGİAD Başkanı Aslan, “Bu tip organizasyonlarda ticari anlaşmaları, benzer bakış açıları ve ilgileri olan üyelerimizi bir araya getirerek ortak bir çaba ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve konuk konuşmacı Uğur Barkan ise, bu ülkeye yönelik 35 yıla dayanan tecrübesini genç iş insanlarıyla paylaştı. Akdeniz’de bulunan ülke ile Türkiye’nin büyük benzerlikler gösterdiğine değinen Barkan, küçük, orta ve büyük işletmelerin işleyiş ayrıntılarına değindi. Şehir şehir üretim alanlarına değinen Barkan, “Yurtdışı bağlantılı ürettiğin ürünün katma değerli olmasını istiyorsan, İtalya’yı seçmek çok iyi bir tercih olabilir. Made in İtaly markası olan ürün, fiyat olarak kendini katlayabilmektedir” dedi. İtalya’da fabrika, işletme kurmak isteyenlere verilen teşvik ve kredi imkanlarını da aktaran Barkan, bürokrasi, bankacılık, ana sanayi alanları ve tarım alanları hakkında da bilgi verdi.