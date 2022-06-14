İşyeri kira artışına üst sınır talebi

İşletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birisini kiraların oluşturduğuna vurgu yapan Baran, “Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İşyeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Baran, reel sektörün işletmelerin maliyet yükünü fiyatlara yansıtmamaya gayret gösterdiğini kaydederken, “Mülk sahibi olanların kira artışlarının sınırlandırılması durumunda sıkıntıları olabileceği de ayrı bir gerçektir. Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakârlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir. Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde, Anadolu merkezli Ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup, sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız” dedi.