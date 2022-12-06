İsviçre bankalarında Rus varlığı 49 milyar dolara dayandı



İsviçre hükümeti ülkenin bankalarında mevcut olan Rus serveti hakkında şimdiye kadarki en detaylı açıklamayı yaptı.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin bankalarında toplam 123 Rus vatandaşı veya kuruluşunun varlıklarının 46,1 milyar franga (49 milyar dolar) dayandığını duyurdu.

SECO'nun İkili Ekonomik İlişkiler Başkanı Erwin Bollinger, yaptırım uygulanan miktarın İsviçre'deki tüm Rus varlıklarının yalnızca bir kısmını oluşturduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsviçre, bankaların Ruslardan 100 bin İsviçre frangından (106 bin dolar) fazlasını almasını yasaklamıştı.

İsviçre Bankacılar Birliği ayrıca, bu sayının yalnızca 100 bin frangı aşan mevduatları içermesine rağmen, ülkedeki bankaların en az 150 milyar franklık Rus varlığı bulundurduğunu açıkladı.(Bloomberg)