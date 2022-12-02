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İşverenlerin EYT’de kıdem tazminatı yükünü karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların ardından işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda çalışma başlattı.
Ekonomi 02.12.2022, 11:17
Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların ardından işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda çalışma başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT’liler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlıkların başlatıldığını bildirdi.