İşTurkcell Teknoloji Buluşmaları’nda iş dünyasının ‘dijital’ gündemi konuşuldu

Turkcell, iş dünyasını ‘İşTurkcell Teknoloji Buluşmaları’nda bir araya getirdi. ‘Teknolojinin Rotasında Turkcell Yanında’ ana mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı sektörlerden 400’e yakın üst düzey iş insanı, iş dünyasının geleceğini mercek altına aldı.

‘İşTurkcell Teknoloji Buluşmaları’, bu yıl da Türkiye’nin en önemli iş insanlarına ev sahipliği yaptı. ‘Teknolojinin Rotasında Turkcell Yanında’ ana mottosuyla düzenlenen buluşmada; teknoloji, bankacılık, perakende gibi birçok sektörden yaklaşık 400 önemli isim bir araya geldi. Etkinlikte iş dünyasındaki değişimler, yeni iş modelleri, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir dünyaya dair atılması gereken adımlar, verimliliği ve üretkenliği artırmak için teknoloji yatırımlarının önemi detaylıca ele alındı. Dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran, tüketici alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştiren yeni fırsatlar, tehditler ve alınması gereken önlemler de etkinlikte masaya yatırıldı.

“Dijitalde fark oluşturanlar her alanda büyük avantaj elde ediyor”

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün Endüstri 4.0, Toplum 5.0 gibi kavramlar sosyal yaşam ve iş hayatının önemli bir parçası durumunda. İş dünyası uzun zamandır olağanüstü süreçlerden geçmeye devam ediyor. Rekabet etmek, yetenek bulmak, müşteri memnuniyetini sağlamak; önceliklendirilmesi gereken konuların başında geliyor. Ayrıca sürdürülebilir iş modelleri kurmak ve sürdürülebilirlikle tüm paydaşlar adına gerçek bir etki oluşturabilmek de yeni dünya düzeninde çok daha kıymetli. Geleceğe yönelik en doğru adımları atabilmek için organizasyonlar, rotasını dijital dönüşüme çevirmeye uzun bir süredir devam ediyor. Dijital dönüşüm söz konusu olduğunda, her sektörün ve şirketin ihtiyaçları farklılık gösteriyor. Dijital alanda başarılı olan şirketler hem müşteri ve yetenek hem de tedarikçi ve yatırımcı için daha cazip hale geliyor. Dolayısıyla dijitalde fark oluşturanlar her alanda büyük avantaj elde ediyor. Geriden takip edenlerin de bu farkı kapaması gittikçe zorlaşıyor” dedi.

“İş teknolojide, teknoloji de Turkcell’de”

Ceyhun Özata, şöyle devam etti: “Öncelikleri belirlemek, ihtiyacı vurgulamak ve üzerine gitmek, bunun için teknolojiden faydalanmak, karşımıza çıkacak tüm değişimlere karşı sadece ayakta kalabilmeyi değil, yere sağlam basmamızı da sağlayacak. Bu noktada ‘İş teknolojide, teknoloji de Turkcell’de’ diyerek, Dijital İş Servisleri şirketimizle tek noktadan ve uçtan uca, iş dünyasının tamamının dijital dönüşüm sürecinde yanlarında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi olarak ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonuyla öncülüğünü üstlendiğimiz uluslararası standartlarda, afetlere karşı korunaklı, güçlü güvenlik önlemlerine sahip yeni nesil veri merkezleri için yatırımlarımıza her geçen gün hız katıyoruz. Derinlemesine branşlaşmış siber güvenlik özelinde 150’nin üzerinde uzman personel kadromuz, 20’den fazla güvenlik portföyümüz ve aldığımız sertifikalarla hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Şirket olarak güçlü altyapımız ve teknolojimizle, sektörün büyük oyuncularından kamu kurumlarına kadar hep birlikte yürümek için hazırız.”

Türkiye’nin önemli iş insanları dijital çağın trendlerini tartıştı

İstanbul’da gerçekleştirilen buluşmada Ceyhun Özata’nın ardından, TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş konuşma yaptı. ‘Dijital Dönüşüme Değer Katan Teknolojiler için Dijital İş Servisleri’ temasıyla konuşmasını gerçekleştiren Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı’nın ardından ise ‘Yarınlar için Dijital Sürdürülebilirlik’ başlıklı panelde Şişecam CTO’su Gökhan Kıpçak, Garanti BBVA Mühendislik Hizmetleri ve Veri Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ve Doğuş Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı görüşlerini paylaştı.

Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Yeni Dünyada Dijital Dönüşen Kazanıyor’ başlıklı panelde Flormar CIO’su Berkant Özgün, FLO CTO’su Burak Aktaş ve Gedik Yatırım CIO’su Bülent Parlakol konuşmacı olarak yer aldı. ‘Stratejik İş Ortaklarımız ile Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik’ temalı panelde ise Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar moderatör olurken, panelistler HPE Ülke Satış ve Kanal Direktörü Alper Yıldız, Fortinet Bölge Direktörü Arzu Akkaya, Techdata Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı ve Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu CIO’su Fatih Akgül deneyimlerini aktardı.